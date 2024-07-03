×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

"Türk Tutkusu" rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#İlker Kaleli#La Pasion Turca#Dizi
Türk Tutkusu rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 17:26

İLKER Kaleli’nin başrolünde yer aldığı İspanyol dizisi “La Pasion Turca” (Türk Tutkusu) tüm dünyada yayına girdi.

Haberin Devamı

Dizi farklı ülkelerdeki dijital platformlarda en çok izlenenler listelerinde kısa sürede yükselmeye başladı. Arjantin ve Türkiye’nin Top 10 listelerinde birinci sırada yer alan dizi, İtalya, İspanya, Arjantin ve Yunanistan’da da ikinci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz cuma günü yayına giren dizideki çarpıcı sahneler ve oyunculuklar çok konuşuldu. İlker Kaleli, İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera ve aşk temalı dizide Yaman adlı bir antikacıyı canlandırıyor. Kaleli’ye başrolde İspanya’nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos eşlik ediyor.

Türk Tutkusu rüzgarı


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Kaleli#La Pasion Turca#Dizi

BAKMADAN GEÇME!