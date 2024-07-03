"Türk Tutkusu" rüzgarı

Haberin Devamı

Dizi farklı ülkelerdeki dijital platformlarda en çok izlenenler listelerinde kısa sürede yükselmeye başladı. Arjantin ve Türkiye’nin Top 10 listelerinde birinci sırada yer alan dizi, İtalya, İspanya, Arjantin ve Yunanistan’da da ikinci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz cuma günü yayına giren dizideki çarpıcı sahneler ve oyunculuklar çok konuşuldu. İlker Kaleli, İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera ve aşk temalı dizide Yaman adlı bir antikacıyı canlandırıyor. Kaleli’ye başrolde İspanya’nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos eşlik ediyor.

