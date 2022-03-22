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Türk süper kahramanı evreni T-World’de

#T-World#Beykoz Kundura#Bülent Turgut
Türk süper kahramanı evreni T-World’de

Türkiye’nin ilk süper kahramanı evreni olma özelliği taşıyan T-World’ün deneme çekimleri başladı. Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un yapımcılığını üstlendiği filmde Hollywood’dan önemli isimler yer alıyor.

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Türkiye’nin ilk süper kahramanı evreni “T-World”ün Beykoz Kundura’da deneme çekimleri başladı. Yapımcılığını Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un üstlendiği, hazırlıkları 5 yılı aşkın süre devam eden filmin senaryosunu Halid Şimşek yazdı.

Projenin aksiyon sahneleri için, “Spider Man”, “Titanic”, “Er Ryan’ı Kurtarmak” gibi Hollywood yapımlarında eğitmenlik üstlenen Dusan Hyska ile anlaşıldı.

Uluslararası ve yerli kaynakların seferber edildiği iddialı projenin genel yönetmen koltuğunda “Lost”, “Prison Break”, “Criminal Minds” gibi dizilere imza atan Amerikalı yönetmen Bobby Roth otururken, ikinci yönetmenlik görevini Hamit Coşkun üstlenecek. “T-World”ün süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecek.

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Türk süper kahramanı evreni T-World’de

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#T-World#Beykoz Kundura#Bülent Turgut

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