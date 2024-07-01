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"Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir”

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Tanju Okan
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir”
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 11:54

TÜRKAN Şoray, Van Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde hayranlarıyla buluştu.

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Yeşilçam’ın usta ismi, akademisyen Rıfat Becerikli moderatörlüğünde Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Rol aldığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin final sahnesinde yer alan “Sevgi neydi” sorusunu izlerken duygulanan Türkan Şoray, “Bu final, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir” dedi. Aşkla ilgili bir soruya Tanju Okan’ın “Aşkı Bulacaksın” şarkısının sözleriyle karşılık veren Türkan Şoray, en büyük aşkının kızı Yağmur olduğunu söyledi.

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir”


 

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Tanju Okan

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