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Yeşilçam’ın usta ismi, akademisyen Rıfat Becerikli moderatörlüğünde Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Rol aldığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin final sahnesinde yer alan “Sevgi neydi” sorusunu izlerken duygulanan Türkan Şoray, “Bu final, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir” dedi. Aşkla ilgili bir soruya Tanju Okan’ın “Aşkı Bulacaksın” şarkısının sözleriyle karşılık veren Türkan Şoray, en büyük aşkının kızı Yağmur olduğunu söyledi.

