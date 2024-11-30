Türk Sineması'nda gölgelerin efendisi: Ahmet Uluçay... 'Padişahın kızına aşık olan Keloğlan'

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Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO, kendisini “Keloğlan”, sinemayı da “Padişahın kızı” olarak niteleyen Ahmet Uluçay’ı ölüm yıldönümünde aşkının bir meyvesi olan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle anıyor. Uluçay’ın ilk uzun metrajlı filmi olan yapım; amatör oyuncu kadrosu, doğal anlatım yöntemi ve sinema diliyle bizleri yönetmenin yaşadığı köydeki çocukluk anılarına götürüyor.

TEPECİK’E GELEN SİNEMA

Ahmet Uluçay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 1954 yılında dünyaya geldi. İlkokul 3’üncü sınıfta Tepecik’e gelen gezici bir film ekibi, Uluçay’ın hayatını geri dönülmez bir yola soktu. Ekipten ve sinema gösteriminden çok etkilenen Uluçay, 12 yaşında köyden arkadaşlarıyla birlikte ilk sinema makinesini yaptı ve köy halkına film göstermeye başladı başladı.

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KÖYÜN ŞAİR AHMET’İ

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Uluçay, köyünde çobanlık yaptı. İnşaatlarda çalıştı, kamyonlarda direksiyon salladı. Tepecik’te “Şair Ahmet” olarak bilinen usta yönetmen, yazarlık ve edebiyatla da ilgilendi.

OPTİK DÜŞLER İLE BAŞLADI

Ahmet Uluçay, yönetmenliğe ilk kısa filmi “Optik Düşler” ile 1993 yılında başladı. Teknik olarak iptidai şartlarda "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" adlı eserlerini hayata geçirdi.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK

Maddi imkansızlıklarla boğuşan Uluçay, hayatında hiç film seti görmeden padişahın kızana âşık olan Keloğlan misali, tutkuyla bağlı olduğu sinema serüvenine uzun metrajlı bir film ile devam etmek istiyordu. İlk uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”ı, 2002 yılında çekti. Filmin aynı zamanda senaryosunu da yazdı.

KARPUZCU VE BERBER ÇIRAĞI İKİ ÇOCUK

Filmi çekerken geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık yapan Uluçay’ın kült filmi, 2004’te vizyona girdi. Uluçay’ın yaşamından izler taşıyan film, biri karpuzcu diğeri berber çırağı olan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Hüzünlü olduğu kadar umut dolu anlatımıyla Türk sinema tarihinin en özel yapımlarından biri olan film, sinemaya delicesine tutkun iki çocuk olan Recep ve Mehmet’in hayatına odaklanıyor.

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AHIRDAN SİNEMA

Gündüzleri kasabada çalışıp geceleri köydeki evlerinin ahırında film projeksiyon makinası yapmaya çalışan çocukların tek hayali yönetmen olmaktır. Akşamları kasabadaki sinemasından aldıkları kopuk film şeritleri, en önemli malzemeleridir. Herkesin görmezden geldiği bu çabanın tek destekçisi köyün delisi Ömer’dir. Recep'in kendisinden yaşça büyük olan bir kıza olmasıyla rota değişir ve iki çocuk hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz geçirir.

DOĞAL VE GERÇEKÇİ ANLATIM

Yönetmenin yaşadığı Tepecik köyünde çekilen film, Anadolu insanını gerçekçi bir bakış açısıyla anlatıyor. Yörenin ağzıyla konuşan oyuncuların diyalogları, ustaca hazırlanmış kamera açıları, gölgeler, ses ve rengin kullanımıyla dikkat çeken film, çok sayıda ödül kazandı.

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ART ARDA ÖDÜLLER

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü, Karadeniz Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film ödüllerinin sahibi oldu.

GERÇEK YÖNETMEN EŞİM

Uluçay, İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde aldığı ödülü eşine şu sözlerle armağan etti: Gerçek yönetmen o. Ben sadece sinema yapmak için onu, buradaki insanların asla bilemeyeceği yoksulluklara ittim. Ama o hep benimle oldu.

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BOZKIRDA DENİZ KABUĞU YETİM KALDI

Uluçay, 2007'de başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkânı bulamadı. Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 30 Kasım 2009'da 55 yaşındayken vefat etti.

D-SMART GO’DA

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart, yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay’ı ölüm yıldönümünde ilk uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile anıyor. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, 30 Kasım’da D-Smart GO’da seyirci ile buluşuyor.