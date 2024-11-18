Türk sineması Hollywood’da

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Etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin 2025 Akademi Ödülleri’ne ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde aday gösterdiği “Hayat” filmi için gala düzenlendi. Galaya filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ile başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak katıldı.

Ecem Lawton’un sunduğu gecede Altın Küre Başkanı Helen Hoehne de yaptığı konuşmayla Türk yapımlarına olan desteğini gösterdi.

Etkinliğin ikinci günü ise Dilan Çiçek Deniz’in yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmin gösterimiyle başladı, “Şehrazat” ve “Sahipsizler” dizilerinin prömiyerleriyle devam etti.