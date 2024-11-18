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Türk sineması Hollywood’da

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#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Sony Pictures Stüdyoları#Los Angeles
Türk sineması Hollywood’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:48

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, hafta sonu Los Angeles’taki Sony Pictures Stüdyoları’nda gerçekleşti.

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Etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin 2025 Akademi Ödülleri’ne ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde aday gösterdiği “Hayat” filmi için gala düzenlendi. Galaya filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ile başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak katıldı.

Ecem Lawton’un sunduğu gecede Altın Küre Başkanı Helen Hoehne de yaptığı konuşmayla Türk yapımlarına olan desteğini gösterdi.

Etkinliğin ikinci günü ise Dilan Çiçek Deniz’in yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmin gösterimiyle başladı, “Şehrazat” ve “Sahipsizler” dizilerinin prömiyerleriyle devam etti.

 

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#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Sony Pictures Stüdyoları#Los Angeles

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