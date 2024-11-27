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Türk oyuncu Emmy jürisinde

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Emmy Ödülleri#Selin Yeninci#Haluk Bilginer
Türk oyuncu Emmy jürisinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:33

TELEVİZYON dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, 25 Kasım’da New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Bu yıl törenin jüri koltuğunda ünlü oyuncu Selin Yeninci de oturdu. Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olan Selin Yeninci törende yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Çok heyecanlıyım. Türkiye adına burada olmaktan çok mutluyum.”

Törende Haluk Bilginer de ‘en iyi erkek oyuncu” kategorisinde ülkemizi temsil etti. “Şahsiyet” dizisiyle ikinci kez ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında aday gösterilen usta oyuncu, Julio Andrade, Laurent Lafitte ve Timothy Spall ile yarıştı.

Ödülü kazanan isim ise “The Sixth Commandment” adlı yapımdaki rolüyle Timothy Spall oldu.

Türk oyuncu Emmy jürisinde

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#Uluslararası Emmy Ödülleri#Selin Yeninci#Haluk Bilginer

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