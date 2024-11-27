Türk oyuncu Emmy jürisinde

Haberin Devamı

Bu yıl törenin jüri koltuğunda ünlü oyuncu Selin Yeninci de oturdu. Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olan Selin Yeninci törende yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Çok heyecanlıyım. Türkiye adına burada olmaktan çok mutluyum.”

Törende Haluk Bilginer de ‘en iyi erkek oyuncu” kategorisinde ülkemizi temsil etti. “Şahsiyet” dizisiyle ikinci kez ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında aday gösterilen usta oyuncu, Julio Andrade, Laurent Lafitte ve Timothy Spall ile yarıştı.

Ödülü kazanan isim ise “The Sixth Commandment” adlı yapımdaki rolüyle Timothy Spall oldu.