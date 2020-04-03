Türk İşi Dondurma (Turkish'i Dondurma) filminin gerçek hikayesi ne? Dondurmacı Mehmet kim?

Turkish’i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Yıl 1915. Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin varlık mücadelesinin en önemli savaşlarından biri yaşanmaktadır. Avustralya’da iki Türk yaşamaktadır. Biri geçimini devecilik yaparak, diğeri el arabasıyla dondurma satarak sağlamaktadır.

Memlekette savaş çıktığını öğrenen iki genç arkadaş, Çanakkale’ye cepheye gitmek için harekete geçerler. Ancak, savaşta Avustralya askerleri Türkler’e karşı mücadele etmektedir. ANZAK askerleri arasında Avustralyalılar’ın da olması, iki Türk gencin ülkeden çıkış izni almalarına engeldir. Yani, Avustralyalı yetkililer iki Türk gencin ülkelerine gitmesine izin vermez.

Avustralya’da başka Türkler de yaşamaktadır. Avustralya devleti, Türkler aleyhine propagandaya başlar. İngilizler, Avustralya’da savaşa asker götürmek için broşür dağıtmaktadır. İki kahraman Türk, memleketlerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da verecektir.

Türk İşi Dondurma filminin gerçek hikayesi

Yapımcı Mustafa Uslu düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti: “Turkish’i Dondurma’da, savaşın bir kazanım olmadığını, insanlar dost ve arkadaşken, binlerce kilometre uzaklıktaki iki millet birbirini tanımazken, paylaşacak hiçbir şeyleri yokken neden savaştıklarını, bunun ne kadar anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz gerçek hikayeleri sinemaya uyarlarken çok iyi araştırıyoruz, arkadaşlarımızı o ülkeye yolluyoruz, kimseye haksızlık yapmak, yanlış bir algı da yaratmak istemiyoruz. Bana göre muhteşem bir hikaye. İki çılgın Türk’ün yapmış olduğu muhteşem bir öykü. Buraya savaşmaya gelen Anzak askerleri de birilerinin çocuklarıydı, onlar da anne kuzularıydı. Onlar da çok gençti.

Filmin başrol oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ise şunları söylemişti: “Bu hikayeyi bilmiyordum, proje geldiğinde nasıl haberimin olmadığına çok şaşırdım. Senaryoyu okuduğum zaman da çok etkilendim” dedi. Köstendil; “Çanakkale Savaşı var ama Avustralya’da geçiyor. Savaş zamanı ama bir barış filmi… Bütün bunları okuduğumda şunu diyebilirim ki bu proje sadece bizi değil filmde rol alan yabancı arkadaşlarımı da etkisi altına aldı. Onları da etkilediğinde evrensel bir şey yapabilme ihtimali çıkıyor ortaya. Bu gerçekten çok heyecan verici.” dedi.

Turkish’i Dondurma’da oynamaya nasıl karar verdiğini anlatarak sözlerine başlayan Ali Atay; “Mustafa Uslu aradı, filmin öyküsünü anlatmaya başladı. Avustralya’da yaşayan iki Türk var, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya da savaşa girmeye karar verince vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince orada savaş ilan etmişler, askerlerin buraya gelmesine engel olup onları 56 saat boyunca oyalamışlar dedi. Bu beni çok etkiledi." dedi.

FİLMDEKİ DONDURMACI MEHMET'İN GERÇEK HİKAYESİ

Sinema filmine konu olan ilginç hikayenin başlangıcı 1912 yılına uzanır. İngilizler, Hindistan’ı işgal eder. Osmanlı ordusu da 300'ü aşkın asker ile Hindistan’a yardıma gider. Buradaki savaşlarda 40 kadar Türk askeri esir düşer. Savaş bittikten sonra bu 40 Osmanlı esir askerini, İngilizler gemilerde çalıştırmaya başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya’ya geldiğinde, esir iki Osmanlı askeri bir yolunu bulup gemiden kaçarlar. Bu iki asker, mesleği dondurmacılık olan Maraşlı Abdullah ile savaştan önce kasaplık yaparak hayatını kazanan Tarakçı Mehmet'tir.

Abdullah ve Mehmet mesleklerini yaparak yeni bir hayat kurarlar kendilerine. İşleri ve kazançları iyidir ama onların kulağı sürekli Anadolu’da ve memleketlerindedir. Tam bu sırada Avustralya hükümeti, İngilizlerle birlikte Çanakkale’ye asker çıkarmaya karar verir.

Abdullah ve Mehmet bunu duyunca vatanlarına geri dönmek isterler ama bu mümkün olmaz. Bunun üzerine Avustralya hükümetine savaş ilan ederler. Bunu da yazıp gönderdikleri bir mektup ile duyururlar.