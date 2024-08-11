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Türk gangster dizisi çekecek

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#Necdet Elmas#Kıvanç Tatlıtuğ#Gangster
Türk gangster dizisi çekecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 10:38

‘İlk Türk gangster’ olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı dizi oluyor. Necdet Elmas’ın oğlu Yıldırım Elmas’ın kitabından uyarlanacak projeyi Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon ile Ay Yapım çekecek.

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1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği banka soygunlarıyla adını duyuran, zekâsı ve karizmasıyla halk arasında büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın sıradışı yaşam öyküsü dizi oluyor. Senaryosunu Levent Cantek’in kaleme alacağı projenin en büyük sürprizlerinden biri; Kıvanç Tatlıtuğ.
YAPIMCI
KOLTUĞUNDA
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süre önce kurduğu yapım şirketi Kampeon ile projede ‘yapımcı’ unvanıyla yer alacak. Tatlıtuğ’un, Kampeon ve Ay Yapım’ın ortak yapımcılığında çekilecek dizinin oyuncu kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.

Türk gangster dizisi çekecek

OĞLUNUN
KİTABINDAN
Necdet Elmas’ın oğlu Yıldırım Elmas’ın “Babam Gangsterdi Ama Ben Çocuktum” adıyla yayımladığı biyografi kitabından yola çıkılarak tasarlanan dizi, izleyicilere 1960’lı yılların Türkiye’sinde başlayan sürükleyici ve renkli bir suç draması sunacak.

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Necdet Elmas’ın çalkantılı yaşamı
Dizi, Necdet Elmas’ın İstanbul’un sokaklarında banka soyan bir gangstere dönüşmesinden hapishane yıllarına, dönemin önde gelen figürleriyle kurduğu ilgi çekici bağlara ve ailesiyle olan dramatik ilişkilerine uzanan çalkantılı yaşamını gözler önüne serecek.

 

 

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#Necdet Elmas#Kıvanç Tatlıtuğ#Gangster

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