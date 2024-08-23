×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Türk filmleri Moskova’da

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Film Haftası#Kerem Çatay#Fatih Aksoy
Türk filmleri Moskova’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:45

RUSYA’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek Uluslararası Film Haftası’nda Türk yapımcı ve yönetmenlerin yer aldığı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Haberin Devamı

Türkiye, 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Film Haftası’nın önde gelen katılımcılarından biri olacak. Moskova’yı canlı bir sinema merkezine dönüştürecek olan etkinlikte iki önemli Türk filmi ve Türk film endüstrisinden çok sayıda temsilci bulunacak. Türk heyeti arasında Medyapım CEO’su Fatih Aksoy, Madd Entertainment Genel Müdürü Ateş İnce ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay yer alacak.

300’den fazla gösterim

Türk heyeti eğlence ve iş programlarına katılarak film sektöründe potansiyel iş birliği yollarını araştıracak. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkeden 100’den fazla temsilci katılacak. Moskova Uluslararası Film Haftası’nda 300’den fazla gösterim yapılacak, Rus filmleri ve 70’ten fazla uluslararası film gösterilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Film Haftası#Kerem Çatay#Fatih Aksoy

BAKMADAN GEÇME!