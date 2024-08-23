Türk filmleri Moskova’da

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Türkiye, 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Film Haftası’nın önde gelen katılımcılarından biri olacak. Moskova’yı canlı bir sinema merkezine dönüştürecek olan etkinlikte iki önemli Türk filmi ve Türk film endüstrisinden çok sayıda temsilci bulunacak. Türk heyeti arasında Medyapım CEO’su Fatih Aksoy, Madd Entertainment Genel Müdürü Ateş İnce ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay yer alacak.



300’den fazla gösterim



Türk heyeti eğlence ve iş programlarına katılarak film sektöründe potansiyel iş birliği yollarını araştıracak. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkeden 100’den fazla temsilci katılacak. Moskova Uluslararası Film Haftası’nda 300’den fazla gösterim yapılacak, Rus filmleri ve 70’ten fazla uluslararası film gösterilecek.



