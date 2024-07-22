Türk edebiyatının ustalarından Ferit Edgü hayatını kaybetti 

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Acı haber; Everest Yayınları tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada " "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" satırları yer aldı.

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Edgü, yüksek öğrenimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde başladı.

Daha sonra Paris'e giderek, üniversite hayatını orada sürdürdü. Türkiye'ye döndüğünde Mavi dergisinde yazmaya başladı ve bu yazılarla tanındı. Dergiden sonra Ada Yayınları'nı kurdu ve 1976'dan 1990'a değin pek çok yerli ve yabancı yazarın ve şairin yapıtını yayımladı.

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Edebiyatın pek çok alanında, pek çok dünya diline çevrilen metinler üretti.

Ferit Edgü, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanınıyordu.