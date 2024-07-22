×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Türk edebiyatının ustalarından Ferit Edgü hayatını kaybetti 

Güncelleme Tarihi:

#Ferit Edgü#Türk Edebiyatı#Ferit Edgü Öldü
Türk edebiyatının ustalarından Ferit Edgü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 12:36

Türk edebiyatı bir ustasını kaybetti.  Şair, romancı ve deneme yazarı Ferit Edgü, 88 yaşında hayata veda etti. 

Haberin Devamı

Acı haber; Everest Yayınları tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada "  "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" satırları yer aldı.

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Edgü, yüksek öğrenimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde başladı. 

Türk edebiyatının ustalarından Ferit Edgü hayatını kaybetti

Daha sonra Paris'e giderek, üniversite hayatını orada sürdürdü. Türkiye'ye döndüğünde Mavi dergisinde yazmaya başladı ve bu yazılarla tanındı. Dergiden sonra Ada Yayınları'nı kurdu ve 1976'dan 1990'a değin pek çok yerli ve yabancı yazarın ve şairin yapıtını yayımladı. 

Haberin Devamı

Edebiyatın pek çok alanında, pek çok dünya diline çevrilen metinler üretti.

Ferit Edgü, Yeni Dergi, Eylem, Papirüs, Ant, Soyut, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri dergilerindeki deneme ve incelemeleriyle tanınıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferit Edgü#Türk Edebiyatı#Ferit Edgü Öldü

BAKMADAN GEÇME!