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Türk dizilerine sevgi sınırları aştı

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#Uzak Şehir#Eşref Rüya#Sinem Ünsal
Türk dizilerine sevgi sınırları aştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 11:48

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezona damga vurdu.

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Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle çok konuşuldu.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya ise hikayesiyle ve güçlü kadrosuyla gündemden düşmedi. Sezon finalleriyle hâlâ konuşulan diziler, yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Türk dizilerine sevgi sınırları aştı

İZLEYİCİ YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYOR

Türkiye'de ilgiyle takip edilen Uzak Şehir ile Eşref Rüya sevgisi sınırları aştı. Dikkat çeken yapımlar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Rusya'da yapılan halk oylamasıyla Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal 'En İyi Kadın Oyuncu' Çağatay Ulusoy ise 'En İyi Erkek Oyuncu' unvanını aldı.

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Türk dizilerine sevgi sınırları aştı

Ulusoy'un ve Ünsal'ın oyunculuk performanslarıyla yakaladıkları bu başarı hayranlarını gururlandırdı. İzleyiciler yeni sezonda Alya ve Cihan karakterlerinin nasıl bir aşk yaşayacağını merak ederken, Eşref'in Rüya'sına kavuşmasını da dört gözle bekliyor.

 

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#Uzak Şehir#Eşref Rüya#Sinem Ünsal

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