Türk dizilerinden etkilendi mahkeme kararıyla ’Kıvanç Özçivit’ adını aldı

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Eğitim almak için 2017 yılında Suriye’den Türkiye’ye gelen 23 yaşındaki Obadah Shavaf, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu. Adının Türkiye’de anlaşılmadığından yakınan ve izlediği Türk dizilerinden etkilenen Shavaf, ismini değiştirmek için geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye başvurdu.



MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ



Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ’Ad ve soyadı düzeltilmesi istemli’ davada Obadah Shavaf ’davacı’ Beykoz Nüfus Müdürlüğü de ’davalı’ sıfatıyla yer aldı. Shavaf’ın tanık olarak getirdiği komşusu V.E. duruşmada Shavaf hakkında "Kendisi Türkiye’deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum. Kıvanç Özçivit ismini kullanmak istediğini biliyorum ancak neden kullanmak istediğini bilmiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacının talebini ve tanık beyanını dikkate aldı. Davacının haklı nedenle isim düzeltilmesi davasını ispat ettiğine kanaat getiren mahkeme, davayı kabul ederek Shavaf’ın adı ve soyadının Kıvanç Özçivit olarak değiştirilmesine karar verdi.

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