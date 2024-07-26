Turist filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Turist filmi oyuncuları ve hikayesi!

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Turist filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film, Amerikalı bir turistin bir kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu ediniyor. 2010 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor.

TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

TURİST OYUNCULARI

Johnny Depp

Angelina Jolie

Paul Bettany

Timothy Dalton

Steven Berkoff

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch