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Turist filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Turist filmi oyuncuları ve hikayesi!

Güncelleme Tarihi:

#Turist#Johnny Depp#Angelina Jolie
Turist filmi konusu nedir, ne zaman çekildi İşte Turist filmi oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 17:20

Turist filmi ekranlarda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon, gerilim ve aksiyon türündeki filmin çekimleri ilk olarak Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le beraber Venedik'e taşınmıştır. Film, Amerikalı bir turistin bir kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu ediniyor. Peki Turist filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte Turist filmi oyuncuları ve konusu...

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Turist filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film, Amerikalı bir turistin bir kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu ediniyor. 2010 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor.

TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

TURİST OYUNCULARI

Johnny Depp
Angelina Jolie
Paul Bettany
Timothy Dalton
Steven Berkoff
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch

 

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#Turist#Johnny Depp#Angelina Jolie

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