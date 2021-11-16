Turhan Aysu kimdir, nasıl öldü? Turhan Aysu cinayetinin detayları

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde marangozluk yapan bir şahıs yol kenarında ölü bulundu. Şahsın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan Cumartesi günü Çağlak mevkiinde vatandaşlar, yol kenarında bir ceset görünce durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından tanınmaz halde bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu cesedin marangozluk yapan evli ve 2 çocuk babası Turhan Aysu’ya (54) ait olduğu belirlendi.



Turhan Aysu’nun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedileceği bildirildi. Öte yandan Aysu’nun cinayete kurban gittiği tahmin edilirken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.