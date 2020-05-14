Turgut Özyürek cinayetinin katili kim çıktı? Necla Özyürek'e ne oldu?

Turgut Özyürek (58), Manisa’da 24 Ekim 2019'da kaybolmuştu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi Necla Özyürek'i işaret ediyordu. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in 18 Ekim tarihinde kaybolduğu ve son dönemlerde ise kanser hastalığına yakalandığı bildirildi.

Telefonla bağlanan birçok insan tarafından hakkında dolandırıcılık ve istismar iddiaları bulunan Necla Özyürek'in genç bir sevgilisi olduğu söyleniyordu. İddialara göre 49 yaşındaki Necla Özyürek, parası biten Turgut Özyürek'ten maaşı ve arsaları için boşanmıyordu.

Cinayeti itiraf etti

Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları sonucunda kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Programa ağlanan bir kadın izleyici kardeşi Hayrettin’in Necla Hanım ile ilişkisi olduğu ve zapt ettiğini söylemişti. Hayrettin’in 1986 doğumlu olduğunu ve Necla Hanım’ın Hayrettin konusunda çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıkmıştı. Hayrettin’in bir aydır cep telefonu kullanmadığı araştıran Manisa Emniyeti Hayrettin’i gözaltına aldığı ve cinayeti itiraf ettirdiği belirtildi. İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldürdüğünü itiraf eden H.A.’nın “Necla ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği belirtildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan Necla Özyürek'in emniyette, "Herkes bana aşık oluyor. Bakın bu da bana aşık oldu. Ben bu adamı da yiyeceğim" dediği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert,Turgut Özyürek cinayetinde hem Hayrettin Atasoy hem de Necla Hanım’ın tutuklandığı açıklandı. Necla Hanım emniyette verdiği ifade de cinayeti azmettirmediğini ama cinayetten haberi olduğunu söylediği paylaşıldı.