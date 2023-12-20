×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Turgay Tanülkü Dilek Taşı’nda!

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Turgay Tanülkü#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 11:10

1980 askeri darbesinden sonra yaşananları dram yüklü bir hikaye ile ekrana getiren Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosuna usta aktör Turgay Tanülkü katıldı.

Haberin Devamı

Dizinin 20 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan usta oyuncu eski bir kabadayı olan Aziz Baran karakterine hayat verecek. Turgay Tanülkü’nün dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Turgay Tanülkü Dilek Taşı’nda

Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

 Dilek Taşı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Figen, Kenan'ı hayatından çıkması için onu bir kez daha uyarıyor. Kenan ise Figen'i yeniden kazanmak için Mustafa'yı saf dışı bırakması gerektiğinin farkında. Öte yandan Rona Ailesi Figen'in gerçek annesinin ortaya çıkmasını istemiyor. Tüm bunlar yaşanırken Mustafa, Figen'e ondan bir şey sakladığını söylüyor. Peki, Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

Turgay Tanülkü Dilek Taşı’nda

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Gözden KaçmasınFigen ve Kenan nikah masasına oturuyorFigen ve Kenan nikah masasına oturuyor!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek Taşı#Turgay Tanülkü#Kanald

BAKMADAN GEÇME!