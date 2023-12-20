Turgay Tanülkü Dilek Taşı’nda!

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Dizinin 20 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan usta oyuncu eski bir kabadayı olan Aziz Baran karakterine hayat verecek. Turgay Tanülkü’nün dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.



Dilek Taşı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Figen, Kenan'ı hayatından çıkması için onu bir kez daha uyarıyor. Kenan ise Figen'i yeniden kazanmak için Mustafa'yı saf dışı bırakması gerektiğinin farkında. Öte yandan Rona Ailesi Figen'in gerçek annesinin ortaya çıkmasını istemiyor. Tüm bunlar yaşanırken Mustafa, Figen'e ondan bir şey sakladığını söylüyor. Peki, Mustafa, Figen'den ne saklıyor?



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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!