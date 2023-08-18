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Turabi Çamkıran hastanelik oldu! 'Bir kazaydı geçecek'

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#Turabi Çamkıran#Survivor#Amerika
Turabi Çamkıran hastanelik oldu Bir kazaydı geçecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 09:28

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı. Bir süredir Amerika'da yaşayan Çamkıran, 'Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın.' dedi.

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İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor.

Çeşitli projelerde yer alan Çamkıran yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Karma dövüş eğitimleri alan ve şov programlarına hazırlık yapan Turabi'den kötü haber geldi.

Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Hastaneden görüntülerini paylaşan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı:

Turabi Çamkıran hastanelik oldu Bir kazaydı geçecek

"Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır. Şimdilik hoşçakalın."

 

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#Turabi Çamkıran#Survivor#Amerika

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