Tünel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tünel filmi özeti ve bilgiler

Yönetmenliğini Kim Seong-hoon'un üstlendiği Kore yapımı Tünel filmi ekranlara geliyor. Bir hayatta kalma hikayesinin anlatıldığı filmde, gerilim ve dram bir arada sürükleyici bir senaryoyla film severlerin beğenisine sunuluyor. İşte, Tünel filmi konusu, oyuncuları ve karakterleri...
TÜNEL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Otomobiliyle girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.
TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
Bae Doo-Na / Se-Hyun
Oh Dal-Su / Dae-Kyung
Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
Nam Ji-hyun / Mi-Na
Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
Kim Hae-Sook / Bakan
Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i
Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
Han Sung-Chun / dron teknisyeni
Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi