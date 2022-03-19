Tünel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tünel filmi özeti ve bilgiler

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Yönetmenliğini Kim Seong-hoon'un üstlendiği Kore yapımı Tünel filmi ekranlara geliyor. Bir hayatta kalma hikayesinin anlatıldığı filmde, gerilim ve dram bir arada sürükleyici bir senaryoyla film severlerin beğenisine sunuluyor. İşte, Tünel filmi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

TÜNEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Otomobiliyle girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.

TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

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Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi