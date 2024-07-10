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Tuncay Akça: Adile Naşit beni evlatlık istedi

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#Tuncay Akça#Adile Naşit#Ertem Eğilmez
Tuncay Akça: Adile Naşit beni evlatlık istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:54

HABABAM Sınıfı filminde ‘Bacaksız’ rolünü canlandıran oyuncu Tuncay Akça, “Kim Seslendirdi” adlı YouTube programına katıldı.

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 Akça, “Bizim Aile” filminde annesi rolünü oynayan Adile Naşit ile ilgili şunları söyledi:

Adile Naşit öldüğünde televizyonun karşısında 3 saat donup kalmışım. Beni evlatlık istemişti. Balmumcu’da otururdu. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alır giderdim. Saat 11.00 gibi Adile abla kahvaltı hazırlar birlikte yerdik. Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarım var.”

Oyuncu, Ertem Eğilmez tarafından keşfedilmesini şöyle anlattı:

“Yaşım 12’ydi. Ortaokula yeni başlamıştım. Ayakkabı boyacılığı yapan ufak tefek bir çocuktum. Bir gün beni arkadaşım ısrarla bir filmin çekildiği sete götürmek istedi. Bir sahnede çok güldüm. Ertem abi durdu ‘Ayıp değil mi oğlum, burada iş yapıyoruz’ dedi. Birkaç gün geçti aradan, o gülmem Ertem abinin hoşuna gitmiş ve beni setine çağırıp ‘Geç bakalım, şunlara bir gül’ dedi. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe sırılsıklamdı, ben de elimde şemsiye ile onlara güldüm. Gülüşümle sinemaya giriş yaptım.”

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#Tuncay Akça#Adile Naşit#Ertem Eğilmez

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