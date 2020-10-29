Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi.

Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır.

2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.