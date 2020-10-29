Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler

Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler
Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça, katıldığı programlarla gündeme geliyor. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'ndaki 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Tuncay Akça, 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır. Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında? İşte Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı hakkında bilgiler
Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi.
Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır.
2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.
En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.
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