Tuna Orhan, Hekimoğlu’nda...

Dizinin bu bölümüne Tuna Orhan konuk oluyor. Orhan, dizide Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Mehmet Ali’nin babası Salih Çağlar karakterine hayat verecek.



Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Memoli’nin babası Salih ortaya çıkar.

Ateş, Memoli’yi kurtarabilecek mi? Memoli’nin hastalığı ne? Babası ile yıllar sonra karşılaşan Memoli’nin tepkisi ne olacak?