Tuna Orhan, Hekimoğlu’nda...
Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu, 15 Aralık Salı günü yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Dizinin bu bölümüne Tuna Orhan konuk oluyor. Orhan, dizide Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Mehmet Ali’nin babası Salih Çağlar karakterine hayat verecek.
Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Memoli’nin babası Salih ortaya çıkar.
Ateş, Memoli’yi kurtarabilecek mi? Memoli’nin hastalığı ne? Babası ile yıllar sonra karşılaşan Memoli’nin tepkisi ne olacak?
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