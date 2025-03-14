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Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor

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#Brad Pitt#Ines De Ramon#Angelina Jolie
Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 07:23

Yıllar önce büyük bir aşk yaşayıp evlendiği eşinden büyük kavgalarla ayrılan ünlü oyuncu bir de boşanma davasının uzayıp bitmemesi yüzünden epey zor zamanlar geçirmişti. Üstelik bu süreç boyunca hakkında sürekli can sıkan iddialar ortaya atılıp durdu.

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Şimdi ise bu geçmiş karanlık günlerin aksine ünlü oyuncu için her şey tozpembeye büründü. Hayatına giren kadın onu elinden tuttu, düştüğü yerden kaldırdı ve yeniden yaşama sevinci verdi.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Brad Pitt'i yıllardır kavgalarlarla ve yasal savaşlarla gündeme geldiği karanlık dönemden aşk kurtardı

AŞK KAPISINI ÇALDI, TÜM DERTLERİ HAFİFLEDİ

Önce gizli kapaklı, herkesten saklayarak yaşadığı bu aşkı çıktığı kırmızı halıda elinden tutarak dünyaya duyuran Brad Pitt gelen dedikodulara göre öyle mutlu ki sanki artık hayatta hiçbir derdi tasası kalmamış gibi hissediyor.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor

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Angelina Jolie ile boşanma davaları tam 8 yıl süren, bu arada da maddi manevi çok yıpranan ünlü oyuncunun kız arkadaşı Ines De Ramon bu zor günlerde ona en büyük desteği veren kişi oldu.

ONA HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK BAĞLANIYOR

Hatta söylenenlere göre Ines De Ramon’un tüm bu olup bitenler karşısında sağlam duruşu, kötü sözlerden, dedikodulardan etkilenmeyişi ve bu aşka sahip çıkışı Brad Pitt’i öyle etkiledi ki usta oyuncu sevdiği kadına her geçen gün daha çok bağlandı.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Daha önce de ünlü bir oyuncuyla evli olan Ines De Ramon Hollywood'un yabancısı değil, Brad Pitt'le birlikte olmaya başladıktan sonra gördüğü yoğun ilgiye de böylece kolay alıştı

Bir dönem The Vampire Diaries dizisinin yıldızı ile evli olan Ines De Ramon Hollywood’un ışıltılı dünyasına yabancı bir isim değil.

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“ESMER GÜZELİ” BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Bir mücevher şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan “esmer güzeli” lakaplı Ines De Ramon Brad Pitt’in ünlü yıldızlarla dolu çevresine de çabucak uyum sağladı ve onun yanında tıpkı bir film yıldızı gibi parlamaya başladı.

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61 yaşındaki aktörün yarı yaşındaki sevgilisiyle evlenmeyi çoktan kafasına koyduğu hatta bir an önce çocuk yapmak istediği de iddia ediliyor.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Brad Pitt'in gözü "esmer güzelinden" başkasını görmüyor... Çiftin bir an önce evlenmek ve sonra da çocuk sahibi olmak istediği konuşuluyor... Ancak Pitt bu sefer önlemlerini baştan alacak

BU SEFER TEDBİRİ ÖNCEDEN ALACAK

Ancak Angelina Jolie’den boşanırken deyim yerindeyse ağzı yanan Brad Pitt bu kez yoğurdu üfleyerek yemek niyetinde…

Sevgilisine dünyaları vermeye hazır olsa da çok sağlam bir anlaşma imzalamadan evlenmeye niyeti olmayan Brad Pitt’in ileride yaşanabilecek benzer durumlar için şimdiden önlem almaya çalıştığı söyleniyor.

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Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor

ARTIK BİR ÇOCUĞU DAHA OLSUN İSTİYOR

Angelina Jolie’yle paylaştığı 6 çocuğu ayrılık sürecinde kendisine düşman kesilen Brad Pitt artık hayatını yeniden düzene sokup hem onların gönlünü kazanmak hem de Ines De Ramon’dan doğacak çocuk ya da çocuklarıyla çok geç kalmadan babalık özlemini gidermek istiyor.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Ines De Ramon hayatına girdiğinden beri Brad Pitt'in giyim kulamı bile değişti, yıldız oyuncu çok daha genç ve dinç görünmeye başladı

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İLİŞKİ ÜÇÜNCÜ YILINA YAKLAŞIYOR

Pitt ve 31 yaşındaki de Ramon ilk kez 2022 yılının sonlarında bir konserde birlikte fotoğraflanmıştı. Çiftin bu ilk fotoğraflar çekilmeden birkaç ay önce görüşmeye başladıkları söyleniyordu.

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İkili üç yıla yaklaşan birlikteliklerinde ilk kez eylül ayında, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya birlikte çıkmıştı.

Tüm üzüntülerini onun kollarında unuttu… Yeni aşkla yeni hayat başladı: Mutluluktan ayakları yerden kesiliyor
Çiftin ilk fotoğrafları böyle ortaya çıktı... Birlikte gittikleri konserin çıkışında yakalanan Brad Pitt ve Ines De Ramon bu görüntülerden birkaç ay önce görüşmeye başlamıştı

 

 

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#Brad Pitt#Ines De Ramon#Angelina Jolie

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