Tüm tecrübesiyle genç erkek oyunculara seslendi: Sakın kadın rol arkadaşınızla ilişki yaşamayın... Ben yandım, siz yanmayın!

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Zaten boşuna dememişler "Bir musibet bin nasihatten iyidir" diye...

İşte artık 80'li yaşlarına gelip derin bir tecrübeye sahip olan oyuncu da kendi deneyimlerinden yola çıkarak genç meslektaşlarına seslendi.

Gerçi kendisi aynı hatayı defalarca yapmış olsa da yine de onun "Sakın setlerde rol arkadaşlarınızla ilişki yaşamayın" sözlerine kulak asmamak mümkün değil.

Bu ünlü oyuncu, Michael Douglas'ın ta kendisi!

82 yaşındaki oyuncu, bir süredir anılarını kaleme aldığı One Helluva Ride adlı kitabıyla gündemde.

Bu da boşuna değil.

Kitabın sayfalarında Douglas'ın hayatının en çarpıcı detayları yer alıyor. Elbette bunlara film setlerinde yaşadığı aşklar, kaçamaklar da dahil.

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Gallerli oyuncu Catherine Zeta Jones ile mutlu bir evliliği olan Michael Douglas, Londra Royal Festival Hall'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Orada da genç kuşak oyunculara altından değerli öğütler verdi.



'SAKIN SETTE ROL ARKADAŞLARINIZLA İLİŞKİ YAŞAMAYIN'

Bunlardan biri de rol arkadaşlarıyla aşk yaşamamaları konusundaydı.

"Birçok erkek oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde başrol oynadığı kadın oyuncuyla aşk yaşama hatasına düşüyor" diye başladı sözlerine.

Sonra da şunları söyledi: "Unuttukları ayrıntı şu: Ayrılabilirsiniz.. Sonra siz ayrıldığınız için birbirinizden nefret ederken yeniden onunla aşk sahnelerinde oynamak zorunda kalabilirsiniz."

Ardından daha da etkileyici bir cümle sarf etti Michael Douglas: "Hepimiz bu hatayı yaptık... Ben de insanları uyarmaya çalışıyorum."

Bu arada Douglas'ın, uyarısını neden genç erkek oyunculara yönelik yaptığı da ayrı bir merak konusu oldu.

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KENDİ TECRÜBELERİ BOYUNU AŞTI

Aslına bakılırsa Michael Douglas'ın bu uyarıda bulunması gayet yerinde.

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Çünkü kendisi de gençlik yıllarında bazılarını kitabında itiraf ettiği sayısız aşklar yaşadı, kaçamaklar yaptı. Bunların bazıları da set aşklarıydı.

Hatta bu kaçamakların en ünlüsünü 42 yıl sonra ilk kez açık açık itiraf etti.

Douglas, 1984 tarihli Romancing the Stone filminin setinde Kathleen Turner ile aşk yaşadı. Her ikisi de bunu 40 yılı aşkın süre sakladı. Sonunda Douglas, kitabında bu kaçamağa itiraf etti.

Douglas kitabında anlattığına göre 1984 tarihli Romancing The Stone filmindeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile set aşkı yaşadı. O sırada ilk karısı Diandra Luker ile evliydi. Turner'ın da sevgilisi vardı.

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Ama sette aralarında başlayan yakınlaşmaya engel olamadılar. Hatta Michael Douglas, herkes uyuduktan sonra gizli gizli Turner'ın odasına gittiğini bile itiraf etti.



İLK KARISINI DEFALARCA ALDATTI

Sonunda karısı Diandra, Meksika'daki sete onu ziyarete gitti. Belli ki kocasının kendisini aldattığını hissediyordu.

Kathleen Turner'a araları biraz serin de olsa Michael ile hala evli olduklarını hatırlattı. Bu şekilde filmin çekimleri bitmeden Michael Douglas ile Kathleen Turner arasındaki aşk bitti.

Ama tabii bugün genç meslektaşlarına "Sakın rol arkadaşınızla aşk yaşamayın" dese de Douglas, bu alışkanlığını sürdürdü.

Temel İçgüdü filminin setinde de Sharon Stone ile ateşli sahnelerde oynayan Douglas, kamera arkasında da genç rol arkadaşı Jeanne Tripplehorn ile kaçamak yaptı.

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Yine kitabında anlattığına göre Temel İçgüdü filmindeki rol arkadaşlarından Jeanne Tripplehorn ile de bir aşk yaşadı. Onun kendisinden 20 yaş genç olması bile Douglas'ı durduramadı.

Elbette o Douglas'ın o sırada da yine ilk karısı Diandra Luker ile evli olduğunu söylemeye gerek bile yok.



İKİNCİ KARISINA 'HEPSİ SENDEN ÖNCEYDİ' DEDİ

Douglas, 2000 yılından bu yana Catherine Zeta Jones ile evli.

Artık durulup oturan ve hayatının olgunluk dönemine gelen Douglas, kendisinden 25 yaş genç eşini ise aldatıp aldatmadığı hakkında bir itirafta bulunmadı.

Yine katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı bu kaçamakları Catherine Zeta Jones'a anlattığını hemen ardından da "Ama onların hepsi senden önceydi" dediğini de ekledi.