Tüm şarkılarını daha 16 yaşındayken tanıdığı karısına yazmıştı… Büyük aşıkları 57 yıl sonra ölüm ayırdı

Her sene yeni yıl yaklaştığında listelerde üst sıralara tırmanan unutulmaz "Driving Home for Christmas" şarkısının sahibi, İngiliz müzisyen Chris Rea dün 74 yaşında hayatını kaybetti.

Chris Rea’nın romantik aşk hikâyesi ve karısı için yaptığı büyük fedakârlık da ölümünün ardından ortaya çıktı, daha doğrusu bir kez daha hatırlandı.

Usta müzisyen 2020'de katıldığı bir BBC yayınında verdiği röportajda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmiş ve karısı Joan’a onu tüm dünyaya tanıtan ve zengin olmasını sağlayan meşhur şarkısı "Driving Home For Christmas" da dahil olmak üzere tüm şarkılarının haklarını hediye ettiğini açıklamıştı.

Chris Rea okul aşkı olan karısı Joan Rea ile 16 yaşındayken tanışmıştı ve aslında yazdığı tüm aşk şarkıları da onun içindi…

Usta müzisyenin en sevilen şarkılarından olan "Driving Home For Christmas" (Noel İçin Eve Dönüyorum) da Chris Rea’nın karısına kavuşma özlemini anlatıyordu.

Çift Chris Rea dün son nefesini verene kadar tam 57 yıl evli kaldılar, bu evlilikten Josie ve Julia adında iki kızları oldu.

Usta müzisyen yıllardır peritonit, pankreas kanseri ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 2017'de günde yedi kez insülin enjekte etmesi gerektiği ortaya çıkmıştı.

Chris Rea 2020’de verdiği bu son röportajda hastalıklarından bahsetmiş ve “İyileşme süreci beni karımla inanılmaz derecede yakınlaştırdı” demişti.

Ünlü şarkıcı hastanede kanser olduğunu öğrendiğinde hemşire ona gelip “Üçüncü evre kansersiniz, karınızı arayın” demişti. Chris Rea daha sonra bu anları “Ben de karımı aradım, o sırada araba kullanıyordu ve o anda arabayı kenara çekip gözyaşlarına boğuldu” diye anlatmıştı.

Chris Rea aslında daha 33 yaşındayken pankreas kanserine yakalanmış ve yıllar boyu büyük sağlık sorunlarıyla uğraşıp çok sayıda ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak bu son seferde artık öleceğini anlamıştı…

Bunun farkına varınca da karısına tüm şarkılarının haklarını daha hayattayken hediye etmişti. Hatta röportajında bu konuda şaka yapmış ve “Ona tüm parayı, tüm şarkıların haklarını verdim ve şimdi geri vermiyor.” demişti.

Chris Rea bu artık efsaneleşmiş yılbaşı şarkısının telif haklarından her yıl tahmini 210.000 sterlin kazanıyordu ve böylece büyük bir servet sahibi olmuştu.

Ancak usta müzisyen ve eşi iki kızlarıyla birlikte buna rağmen son derece mütevazı bir hayat yaşadılar.