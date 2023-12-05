×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tüm salon 'Parla' ile ayakta: Dünyaya örnek olsun!

Güncelleme Tarihi:

#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Norm Ender#Parla
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 08:20

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne sahne şovları damga vurdu.

Haberin Devamı

BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sahneye çıkan Norm Ender, Atatürkçü Sesler Korosu’yla birlikte Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırladığı ‘Parla’ marşını söyledi.

Tüm salon Parla ile ayakta: Dünyaya örnek olsun

Marşa tüm salon ayakta eşlik etti. Ünlü rap’çi, marşın ardından şöyle konuştu: “Siz saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, çok şıksınız, çok güzelsiniz. Böyle bir ödül töreninde sizlerin alkışları, gururlu gözyaşları, güzel sözleriniz gerçekten bana ve ekibime en güzel, en özel ödül oldu. Cumhuriyetimizin birlikteliğini hep beraber kutladık ve burada Cumhuriyetimiz için marş yapmış olan tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Dünyanın yaşadığı bu kaotik süreçte, Cumhuriyetimizi sahiplenme biçimimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz yeni nesillere ve dünyaya örnek olsun. Biz birlikte güzeliz.”

Haberin Devamı

Tüm salon Parla ile ayakta: Dünyaya örnek olsun

Haberle ilgili daha fazlası:
#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Norm Ender#Parla

BAKMADAN GEÇME!