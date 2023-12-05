Tüm salon 'Parla' ile ayakta: Dünyaya örnek olsun!

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BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sahneye çıkan Norm Ender, Atatürkçü Sesler Korosu’yla birlikte Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırladığı ‘Parla’ marşını söyledi.

Marşa tüm salon ayakta eşlik etti. Ünlü rap’çi, marşın ardından şöyle konuştu: “Siz saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, çok şıksınız, çok güzelsiniz. Böyle bir ödül töreninde sizlerin alkışları, gururlu gözyaşları, güzel sözleriniz gerçekten bana ve ekibime en güzel, en özel ödül oldu. Cumhuriyetimizin birlikteliğini hep beraber kutladık ve burada Cumhuriyetimiz için marş yapmış olan tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Dünyanın yaşadığı bu kaotik süreçte, Cumhuriyetimizi sahiplenme biçimimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz yeni nesillere ve dünyaya örnek olsun. Biz birlikte güzeliz.”

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