Tüm kategorilerde yine birinci... Uzak Şehir nefes kesti!

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ALYA YÜZÜĞÜNÜ MEZARA GÖMDÜ

Duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya, içindeki acıyla Boran'ın mezarına gidip gözyaşları içinde yaşadıklarına isyan etti. Alya yüzüğünü çıkarıp mezara gömdü ve kaçma planlarına başladı.

CİHAN VE ALYA'DAN NARE'YE TAM DESTEK!

Sadakat'in oteli bastığını öğrenen Cihan ve Alya, hemen Nare'nin yanına gitti. Cihan, Nare'ye konağa geri dönmesini teklif etti, ancak Nare bunu reddetti. Cihan'ın "Boşanma konusunu bana bırak" demesi üzerine Nare, "Ne yapacaksın, onu da mı sırtından bıçaklatacaksın?" diyerek sert bir tepki verdi. Ancak pişman olup Cihan'dan özür diledi. "Hep sen bizi düşünüyorsun, ben de seni düşünmek istiyorum abi, sen benim canımsın" diyerek Cihan'a sarıldığı sahne, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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MİNE'NİN İSYANI...

Cihan, Mine'nin videoyu Alya'ya izletmesine sebep olmasından dolayı hesap sormak için hastaneye gitti. Mine'nin "Kabul etsen de etmesen de Alya'ya aşıksın!" sözleri Cihan'ı öfkelendirdi. Cihan bu durumu her ne kadar inkâr etse de, Mine, Cihan'a inanmayarak öfkesine ve gözyaşlarına hakim olamadı.

NEŞE KATAN DOĞUM GÜNÜ

Albora Ailesi'nin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum günü kutlaması herkese moral oldu. Cihan'ın yeğenini at çiftliğine götürme sürprizi Alya'yı da çok mutlu etti. Cihan Deniz'in "Babam yok ama iyi ki sen varsın Cihan amca" demesi izleyicileri duygulandırdı.

MURAT KURŞUN BÖLÜMÜN SÜRPRİZİ OLDU

Kaya'nın hapishanede Zerrin'le yaşadıkları aklına geldi. Zerrin'le Murat Kurşun'un diziyle bütünleşen 'Mardinli Güzel Yarim' türküsünü dinlediği sahneler seyirciyi neşelendirdi. Ünlü türkücü konuk oyuncu olarak dizide yer aldı.

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"BEN VEDAMI ETTİM BORAN'A..."

Sezen Aksu'nun "Büklüm Büklüm" şarkısının eşlik ettiği, Cihan ve Alya'nın at bindiği sahne izleyiciler tarafından çok beğenildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cihan, Alya'ya yüzüğünü neden çıkardığını sorduğunda, Alya "Ben vedamı ettim Boran'a" diye yanıt verdi. Ardından, "Boran artık sadece oğlumun babası" diyerek bazı şeylerden vazgeçtiğini Cihan'la paylaştı. Bu dertleşme, Cihan ve Alya arasındaki buzların erimeye başladığını gösterdi.

SADAKAT GERÇEĞİ SÖYLEDİ!

Sadakat, Ecmel'den kurtulmak için kendi yöntemlerini denedi ama Cihan ona engel oldu. Sadakat, Ecmel'in yaşamasıyla "Ya gerçek ortaya çıkarsa" diye endişelenirken, Cihan'ın ısrarıyla gerçeği söyledi: Boran'ın babası Ecmel... Bu gerçek Cihan'ı ve izleyiciyi çok şaşırttı.

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UZAK ŞEHİR TÜM KATEGORİLERDE YİNE BİRİNCİ

Uzak Şehir, dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Zirvedeki yerini her hafta daha da sağlamlaştıran dizi, TOTAL izleyici grubunda 15,01 reyting 36,10 izlenme payı, AB Kategoride 10,32 reyting 29,21 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 13,50 reyting ve yüzde 32,57 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi saatlerce TT listesinde üst sıralarda yer alarak fırtınalar estirdi. Binlerce tweet atılan dizi, izleyicilerden tam not aldı ve büyük bir beğeni topladı.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.