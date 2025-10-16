Tüm kategorilerde Eşref Tek! Hıdır'ın oğlu kim?

Haberin Devamı

HIDIR'IN OĞLU KİM?

Aksiyon ve gerilimin romantizmle harmanlandığı Eşref Rüya'da, Eşref Tek uyuşturucu dolu depodan kurduğu zekice bir planla kurtuldu. Nisan, ona haksızlık ettiğini anlayınca ikili arasındaki buzlar hızlıca eridi.

Gürdal'ın özgürlüğüne kavuştuğu bölümde, Eşref'in Dinçer'le yüzleşmesi nefes kesti. Temponun bir an olsun düşmediği Eşref Rüya'da Necla'nın Hıdır'a gösterdiği fotoğraf, hem bölüme hem sanal medyaya damga vurdu. Dizinin fanları, "Hıdır'ın oğlu Eşref mi Kadir mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

DİNÇER ÖLDÜ MÜ?

Eşref Rüya'nın final sahnesinde Eşref, Nisan'ın Dinçer'in hazırladığı sözleşmeye imza atmasına son anda engel oldu. Ancak bu sırada yaşanan arbedede Dinçer'in merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanması sonrası, "Dinçer öldü mü?" sorusu akıllara takıldı.

Eşref Rüya'nın nefeslerin tutulduğu bölümü Tüm Kişiler'de 9,21 izlenme oranı ve 27,42 izlenme payı, AB'de 7,45 izlenme oranı ve 28,20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,34 izlenme oranı ve 28,65 izlenme payı ile birinciliklerine bir yenisini daha ekledi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.