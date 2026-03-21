Tüm gençlik yÄ±llarÄ± onun setten dönüÅŸünü beklemekle geçmiÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinçten havaya uçtu!

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 21, 2026 15:34

BazÄ± insanlar emekli olmayÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekler... Bu, onlar iÃ§in hayatlarÄ±nda aÃ§Ä±lacak yeni bir sayfanÄ±n ilk adÄ±mÄ±dÄ±r... Bundan bÃ¶yle belli saatlerde kalkmak, uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸmak, eve yorgun argÄ±n dÃ¶nÃ¼p ailesine yeterince zaman ayÄ±ramamak gibi sorunlar ortadan kalkmÄ±ÅŸ olur bÃ¶ylece.

Â Ama bazÄ±larÄ± iÃ§in de emekli olmak Ã¶zellikle de bu durum kendi isteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸmiyorsa gayet Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir durumdur.

Kendini, mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye istekli hisseder. Enerjisinin de yerinde olduÄŸunu. Yine de iÅŸine veda etmek zorunda kalabilir...

TÄ±pkÄ± yÄ±llarÄ±n oyuncusu Tom Selleck'in baÅŸÄ±na geldiÄŸi gibi..
TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

DÄ°ZÄ° BÄ°TÄ°NCE ZORUNLU EMEKLÄ°YE AYRILDI
YetiÅŸkinlik hayatÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda oyuncu olarak geÃ§irdi Selleck. Magnum PI adlÄ± diziyle yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatan Selleck, sonrasÄ±nda ardÄ± ardÄ±na TV dizilerinde ve sinema filmlerinde oynadÄ±.

Son olarak da 14 yÄ±l boyunca Blue Bloods adlÄ± dizide rol aldÄ±.Â  Ama her ÅŸeyin olduÄŸu gibi bu dizinin de sonu geldi...

2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda dizi ekrana veda etti. Ä°ÅŸte bu durum da emekli olmayÄ± hiÃ§ istemeyen Tom Selleck iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m oldu.

Zaten Ã¶ncesinde de Ã¼nlÃ¼ oyuncu sÄ±k sÄ±k dizinin iyi izlendiÄŸini, kanalÄ±n final kararÄ±nÄ± haksÄ±z yere aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yine de kanal Blue Bloods dizisine son verdi.

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

HAYATINDA Ä°LK KEZ BOÅž KALDI
HayatÄ± boyunca hiÃ§ boÅŸ oturmayan Selleck de bu ÅŸekilde 80 yaÅŸÄ±nda iÅŸsiz kaldÄ±. Son iki yÄ±ldÄ±r da herhangi bir projede yer almÄ±ÅŸ deÄŸil. Reklam filmlerini saymazsak elbette.

Dizinin final yapmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden geÃ§en yÄ±l yeni yaÅŸÄ±na bile Ã¼zgÃ¼n giren Tom Selleck, iÃ§in iÃ§in Ã¼zÃ¼lÃ¼yor. Ama onun bu durumuna sevinen bir kiÅŸi var.

Belki belli etmiyor ama, 1987 yÄ±lÄ±ndan beri evli olduÄŸu Jillie Mack, artÄ±k kocasÄ±nÄ±n emekli olmasÄ±na, onunla daha fazla vakit geÃ§irebilecek olmasÄ±na seviniyor!

Bunun tek nedeni de Selleck'in artÄ±k evine ve kaybetmekten Ã§ok korktuÄŸu Ã§iftliÄŸine daha Ã§ok vakit ayÄ±racak olmasÄ± deÄŸil...

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

KARISI DA KIZI DA KENDÄ°NE DAHA Ã‡OK VAKÄ°T AYIRMASINI Ä°STÄ°YORDU
Epeydir yaÅŸÄ±na Ã¶zgÃ¼ bazÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan Tom Selleck'in karÄ±sÄ±, onun kendini Ã§ok fazla yorduÄŸundan ÅŸikayet ediyordu...

Sadece o deÄŸil... Bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± Hannah da artÄ±k babasÄ±nÄ±n biraz daha sakin bir hayat sÃ¼rmesini, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermesini istiyordu.

Selleck'in hala bir projeye dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek anne Jillie Mack ile kÄ±zÄ± Hannah'nÄ±n bu isteÄŸi en azÄ±ndan ÅŸimdilik gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ durumda.

AslÄ±nda Jillie Mack aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir eÅŸ olarak kocasÄ± Tom Selleck'in artÄ±k zorunlu emekli olmasÄ± Ã¶nemli.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi de bir oyuncu olan Mack, evlendikten sonra kariyerini geri plana itmiÅŸti. Selleck ile evli olduklarÄ± 39 yÄ±l boyunca da hep onun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek olmuÅŸtu.

Åžimdi ise belki de onunla birlikte genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda eksik kalan hayat paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yapabilir.

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

TANIÅžMALARI DA FÄ°LM GÄ°BÄ°
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Tom Selleck ile ikinci karÄ±sÄ± Jillie Mack'Ä±n tanÄ±ÅŸmasÄ± da evlenmesi de filmlere benzer tÃ¼rden.

Her ne kadar Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmasalar da Tom Selleck ile Jilly Mack, Hollywood'daki en uzun evliliklerden birinin kahramanlarÄ±.

YÄ±llar Ã¶nce Londra'da baÅŸlayan aÅŸklarÄ± ÅŸimdi ABD, Los Angeles'ta sÃ¼rÃ¼yor. Bu aÅŸkÄ±n tek meyvesi ise kÄ±zlarÄ± Hannah.

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

ONUN UÄžRUNA AYNI OYUNU DEFALARCA SEYRETTÄ°
Tom Selleck ile Jillie Mack'in aÅŸkÄ± 1984 yÄ±lÄ±nda Londra'nÄ±n pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± tiyatro sahnesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda baÅŸladÄ±. O sÄ±rada Mack, Cats mÃ¼zikalinde sahneye Ã§Ä±kÄ±yordu. Tom Selleck ise Lassiter adlÄ± filmin Ã§ekimleri iÃ§in Londra'da bulunuyordu.

GÃ¼nÃ¼n birinde Cats mÃ¼zikalini izledi ve iÅŸte orada kader onu Jillie Mack ile bir araya getirdi.

Selleck, sÄ±rf Jillie Mack uÄŸruna Cats mÃ¼zikalini bir deÄŸil birkaÃ§ kez izledi.

Hatta o dÃ¶nemde Tom Selleck'in aynÄ± mÃ¼zikali defalarca izlediÄŸine tanÄ±k olan meslektaÅŸÄ± Jane Seymour, bu durumu "Tom bana Cats mÃ¼zikalinin ne kadar harika olduÄŸunu sÃ¶ylemekten bÄ±kmadÄ±. Ben de oyunun gerÃ§ekten muhteÅŸem olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ama defalarca aynÄ± oyunu izlemesinin asÄ±l nedenini gÃ¶remedim" diyerek anlattÄ±.Â 

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

1984 YILINDA AÅžK BAÅžLADI, ÃœÃ‡ YIL SONRA EVLENDÄ°LER
Ã–zetle oyunca gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Jillie Mack, Tom Selleck'in kalbini Ã§oktan fethetmiÅŸti. Tabii sonra ikili tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonra bir akÅŸam yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±lar ve olup bitenler onlarÄ± bugÃ¼nlere kadar getirdi.

1984 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸan Ã§ift, 1987 yÄ±lÄ±nda Nevada'da evlendiler. Bu Tom Selleck'in ikinci evliliÄŸiydi, Jillie Mack ise ilk kez evleniyordu.

Selleck, her ne kadar Blue Bloods dizisinin final kararÄ±yla ilgili olarak aylardÄ±r hiÃ§ durmadan konuÅŸsa da aile hayatÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda bir o kadar ketum. Aile mahremiyetini korumak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

Bir dÃ¶nem People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuda "Ã–nceliÄŸim ailemle geÃ§irdiÄŸim zaman. Ã–zel hayatÄ±mÄ± ifÅŸa etkeyi ve bununla yaÅŸamayÄ± zor buluyorum" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± durumu Selleck.

TÃ¼m genÃ§lik yÄ±llarÄ± onun setten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklemekle geÃ§miÅŸti: KocasÄ± iÅŸsiz kalÄ±nca sevinÃ§ten havaya uÃ§tu

Tom Selleck ve Jillie Mack, 1987'de evlendikten bir yÄ±l sonra tek Ã§ocuklarÄ± Hannah dÃ¼nyaya geldi. Bu arada Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden Kevin adÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸunu da belirtelim.

Tom Selleck'in eÅŸi Jillie Mack, Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldi... BirÃ§ok dizide rol alsa da kariyerinde en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± 1980'lerde Cats mÃ¼zikaliyle yaptÄ±... Zaten bu eser, onun eÅŸi Selleck ile tanÄ±ÅŸmasÄ±na da vesile oldu.

#Tom Selleck#Jillie Mack#Blue Bloods

