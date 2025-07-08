Tüm dertlerini evde bıraktı, görevine koştu… Gönülleri boş yere çalmamış!

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Geçen yılın başında ortadan kaybolunca önce herkes dedikoduya başlamış, onun “beyaz atlı prensinden” ayrıldığını düşünenler olmuştu.

Oysa gönüllerin kraliçesi sayılan Kate Middleton kansere yakalanmış ve kimselere duyurmadan hastalığıyla savaşmaya başlamıştı.

En sonunda kemoterapi sürecini tamamlayıp geri döndü, sonra da kanserinin gerileme aşamasına geldiğini söyleyerek yüreklere su serpti.

GÖREVİNİN BAŞINDA!

Aylarca ortada gözükmediği aylarda onu çok özleyenler iyileştikten sonra Kate Middleton’ı eskisi gibi görevlerinin başında görmekten çok mutlu oldu.

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Ancak hastalığının etkisini tam olarak üzerinden atamayan Kate zaman zaman katılacağı davetlerden son anda vazgeçmeye, daha az görev için kendini öne atmaya başladı.

Bu da hemen akıllara kanserin geri dönmüş olabileceğini getirdi ve herkes korkuya kapıldı.

Bunun geçici bir durum olduğuysa bugün iyice anlaşılmış oldu.

Kate Middleton bugünkü önemli görevinde verdiği görüntüyle yine büyük beğeni topladı... Fransa heyetini karşılarken Fransız Dior marka bir ceket giyen ve hem ölçülü hem de çok şık görünmeyi başaran Kate kayınvalidesi Diana ve Kraliçe Elizabeth'in yadigarı takılarıyla da asil görünümünü tamamladı

Güzeller güzeli prenses eşi Prens William’la birlikte resmi ziyaret için ülkelerine gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşini karşılama töreninde başrolde yer aldı.

Kraliçe Elizabeth öldükten ve Charles tahta geçtikten sonra Galler Prens ve Prensesi unvanını alan William ve Kate o zamandan beridir en büyük görevlerinden birini bugün üstlenmiş oldular.

ÇOK "AĞIR" MİSAFİRLERİ AĞILADILAR

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Emmanuel ve Brigitte Macron çiftini karşılamak için görevlendirilen William ve Kate havaalanından Fransa Cumhurbaşkanı ve eşini alıp Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluşmaya getirdiler.

Buraya giderken de meşhur kraliyet atlı arabalarına binerek halkı selamlamayı ihmal etmediler.

Kate Middleton’ın basamak çıkarken ya da inerken kocası William’ın elini tutup destek aldığı dikkatlerden kaçmadıysa da güzel prensesin ziyarete gelen önemli konuklarıyla sohbet ederken gösterdiği neşe ve attığı kahkahalar herkesi sevindirdi.

FRANSIZLARA ÖZEL GİYİNDİ... ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Kate Middleton bugüne kadarki bu en önemli görevlerinden birini yerine getirdiği özel gün için pudra rengi Christian Dior tasarımı bir ceket, aynı renkte tülden zarif bir etek, Jess Collett marka geniş siperlikli bir şapka, kayınvalidesi Diana’nın küpelerini ve Kraliçe Elizabeth’in özel koleksiyonundan bir inci kolyeyi tercih etti.

Birkaç gün önce geçirdiği zor günleri anlatarak içini döken Kate'in neşeli hali herkesi sevindirdi

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ONU HİÇBİR ŞEY YIKAMIYOR, YILMADAN SAVAŞIYOR

Her zamanki gibi çok şık bulunan prenses daha birkaç gün önce yaşadığı zor süreç hakkında konuşmuş daha doğrusu çektiği dertleri açıkça anlatarak dert yanmıştı.

Kanserle büyük bir savaş veren bunun yanında bir de görevleri ve kamuoyu baskısı arasında kalan, bu yüzden çektiği sıkıntılar kat kat artan Kate Middleton’ın daha birkaç gün önce bunları anlatırken şimdi dimdik ayakta görev başına dönmesi onun dirayetinin en büyük işareti sayıldı…