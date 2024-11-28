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Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizi, izleyenleri ağlatırken sosyal medyada da çok konuşuldu. 90’lı yılların Ankara’sında üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal’in hayata karşı direnişi yüreklere dokundu.

Bu etkileyici hikâyeyi, televizyon ve sinema dünyasında başarılı projelere imza atan senarist Başak Angigün kaleme alıyor. Angigün, “Annem Ankara”nın senaryosunun her satırında kendi çocukluğuna döndüğünü söyledi.

Senarist, dizinin ilk bölümünü oyuncu kadrosunun yanı sıra eşi ve kızıyla izledi. Gözyaşlarını tutamayan Angigün, “Hikâye tüm annelere şifa olsun, hepimize iyi gelsin” şeklinde konuştu.

Senarist, geçmişiyle yüzleşerek büyük bir cesaret örneği de sergiledi. Ankara’da Halk Ekmek bayisi işleterek kendisini ve kardeşlerini okutmaya çalışan annesini, babasını ve kardeşlerini kaleme alan Angigün, dizinin yeni bölümlerinde de hatıralarına başvurarak izleyenleri hem şaşırtacağını hem de duygulandıracağını açıkladı.

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HİKÂYEYİ ANLATAN BAŞAR

“Annem Ankara”da Başak Angigün’ü Mustafa Enis Bilir, Başar karakteriyle canlandırıyor. Ailenin ortanca çocuğu olan Başar, hikâyeyi izleyicilere anlatan olarak yer alıyor. Dizi, 90’lar döneminin atmosferini yansıtan dekorları ve kostümleriyle dikkat çekerken seyircileri de eski günlere götürüyor.