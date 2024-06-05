Tülin Şahin: 44 yaşındayım... İlk botoksumu 35-36 yaşlarında yaptırdım

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Dergiye röportaj da veren ünlü model, ‘estetik furyası’ hakkındaki eleştirisini şu sözlerle dile getirdi: “Artık estetiğe ulaşım kolaylaştı ve maalesef herkes aynı görünüyor. Kişi kendini mutsuz hissediyorsa tabii ki yaptırsın ama herkes herkese benzeyecekse, yaptırmayı doğru bulmuyorum. Herkes Kim Kardashian’a benziyor, şaka gibi değil mi?”

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an 44 yaşındayım ve ilk botoksumu zar zor iknalarla 35-36 yaşlarındayken kaşlarımın arasına yaptırmıştım. Onun dışında cilt bakımı veya mezoterapilerle cildimi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışıyorum.”



FOTOĞRAF ÇEKTİRME FOBİM VARDI



Tülin Şahin röportajında bir de itirafta bulundu. Ünlü model geçmişte ‘fotoğraf çektirme fobisi’ olduğunu söyledi:

“Kimse bilmez ama bu işe başlayana kadar fotoğraf çektirme fobim vardı. 25 yıldır işimin bu olduğunu düşününce ne ironik değil mi? Küçükken kimse fotoğrafımı çekemezdi, ne okulda ne de evde.”