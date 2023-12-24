Tuğçe ve Efe’nin aşkı ilişkilere örnek oldu

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◊ “Yargı” ile her hafta izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Her hafta herkes sizden bahsediyor. Bu size kendinizi nasıl hissettiriyor?

Merve Ateş: Çok güzel hissettiriyor tabii ki. “Yargı” gibi bir işte izleyici karşısına her hafta çıkmak çok büyük bir sınav. Aynı zamanda her hafta izleyiciden bu kadar güzel yorumlar almak da çok keyifli.

Ulvi Kahyaoğlu: Şu an canlandırdığım Efe, daha önceki karakterlerime kıyasla daha farklı. Bu da benim için farklı bir yolculuk oluyor. Bu yüzden ben de heyecanla izleyip yazılan yorumları takip etmeye çalışıyorum.

◊ Sette nasıl bir ortamınız var?

Merve Ateş: Çok keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Kamera önünde ortaya çıkan o güzel sahnelerin temelinde de tabii ki kamera arkasındaki keyifli ortam var. Ben şahsen set aralarında çok gülüyorum. Hatta birkaç kere uyarı yedim.

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Ulvi Kahyaoğlu: “Yargı”, herkesin işini en doğru ve hızlı şekilde yaptığı bir set. O yüzden çoğunlukla aralar bir sonraki sahnenin hazırlığıyla geçiyor. Zaman olduğunda da Merve’yle son yayınlanan bölümdeki sahnelerin kritiğini yapmak ve tepkileri birbirimizle paylaşmakla geçiyor.

YARGI, ÇOK DEĞERLİ BİR İŞ

◊ En zorlandığınız sahne hangisi oldu?

Merve Ateş: 3 sezondur benim zorlandığım çokça sahne var. Bu sezon özelinde değerlendireceksem sanırım en çok 69’uncu bölümde Dilek ile yaptığım hesaplaşma sahnesi beni çok zorlamıştı.

Ulvi Kahyaoğlu: Efe-Tuğçe sahnelerimiz çok keyifli geçiyor. Zorlanmaktan öte bence beklediğimizden çok daha rahat her sahnemiz. Ben bazı Eren ve Efe sahnelerinde zorlanıyor oluyorum. Eren ve Efe ilişkisindeki tansiyonun çok komik bir tarafı da oluyor, oraya yenik düşmemek için direniyorum.

◊ “Yargı”nın kariyerinizde açtığı pencereden baktığınızda en değerli öğretisi nedir?

Merve Ateş: Uzun soluklu ve her daim çok değişkenli bir denklemde yer almak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Karakterler evrimleşip değişebiliyor ve “Yargı”nın bu yolda bana en büyük öğretisi karakterimin alt metnini her zaman dolu tutmam gerektiği oldu.

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Ulvi Kahyaoğlu: Televizyonda bu kadar büyük bir kitleye hitap ederken söylenilen söz daha da anlamlı hale geliyor. “Yargı” da bu anlamda çok önemli bir yerde duruyor. Bizi izleyen ve takip eden kitlenin büyüklüğü yaptığımız işin etkisini çok değiştiren bir unsur. Durum böyle olduğunda da anlatılan hikayelerin dokunduğu noktalar yaptığınız işi çok daha değerli kılabiliyor.

OYNADIĞIMIZ HER SAHNE ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR

◊ Senaryo gereği dizide iki sevgiliyi canlandırıyorsunuz. Karşılıklı oynarken nasıl hissediyorsunuz?

Merve Ateş: Ben çok eğleniyorum ve yine aşırı gülüyorum. Ulvi çok güzel bir takım arkadaşı. Enerjisi tutan ve seyirciden güzel tepkiler alan tatlı bir çift olduk. Bu da sahnelerde bize çok büyük oranda motivasyon sağlıyor.

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Ulvi Kahyaoğlu: Merve çok iyi bir oyuncu ve oynadığımız her sahne benim için çok keyifli geçiyor. Bunu izlerken de hissediyorum. Efe ve Tuğçe ilişkisi ufak bir tebessümle izlediğim bir hikaye oluyor.

◊ Tuğçe ve Efe’nin masum aşkı ilişkiler için örnek diyebilir miyiz?

Merve Ateş: Diyebiliriz. Hayat zaten çok karışık ve düzensiz. Efe ve Tuğçe’de ise her şey çok sakin basit ve olduğu gibi. Hayatın bu karmaşasında her şeyin basitçe ilerlediği ilişkilere bence herkesin ihtiyacı var. Umarım herkese EfTuğ nasip olur!

Ulvi Kahyaoğlu: O nahiflik, masumiyet belki de görmeyi, yaşamayı özlediğimiz bir dönemi hatırlatıyor bize.

SEYİRCİNİN SEVMESİ BÜYÜK BİR MOTİVASYON

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◊ Seyirci de sizi birbirinize çok yakıştırdı. Size gelen tepkiler nasıl?

Merve Ateş: Biz de çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar bizi seviyor, beğeniyor. Bu da bizi elbette çok mutlu ediyor daha da keyifli hale getiriyor her şeyi.

Ulvi Kahyaoğlu: Tepkiler ilk günden bugüne hep güzel oldu. Seyircinin sevmesi ister istemez motivasyon sağlayan ve yaptığımız şeyi doğru yaptığımızı hissettiren bir durum. Bu yüzden seyircinin sevmesi ve kabul etmesi önemliydi. Gelen tepkiler bizi çok mutlu ediyor.

◊ Buradan hayranlarınıza ne demek istersiniz?

Merve Ateş: Böyle güzel bir sevgi ile karşılanıyor olmak tarif edilemez bir his ve büyük bir şans. Her zaman yanımdaymış gibi beni destekledikleri için asla yalnız hissetmiyorum ve onları çok seviyorum.

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Ulvi Kahyaoğlu: Yapılan her edit’i izlediğimi söyleyebilirim. Bize zaman ayıran, bizi destekleyen, seven herkese teşekkür ederiz.