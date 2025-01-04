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Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: Beni babamdan ayırdınız

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın
Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: Beni babamdan ayırdınız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 09:21

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un sevenleri ve sanat camiasını yasa boğuldu.

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Ferdi Tayfur ile yaşadığı soyadı krizi ile gündemde olan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gasilhaneye gitti.

Tuğçe Tayfur "Beni babamdan ayırdınız" diyerek gözyaşı döktü.

Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: Beni babamdan ayırdınız

NE OLMUŞTU?

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğunu doğuran Tuğçe Tayfur'un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: Beni babamdan ayırdınız

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe gitmeyen usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

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NEDEN BIRAKIP KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?

Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşmıştı.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya hedef  alıp mesajı, babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etmişti.

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KİM NE YAPARSA KENDİNE YAPAR

Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Kim ne yaparsa kendine yapar" karşılığını vermişti.

 

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın

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