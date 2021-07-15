Tuğçe Akgün kimdir? Geçirdiği kaza ardından hayatı değişti

Tuğçe Akgün, 8 yıl önce İzmir’de aşırı hız sebebiyle geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu. Kullandığı araç, evine 400 metre kala virajı alamadı ve dört takla atıp uçurumdan denize yuvarlandı. Ciğerlerindeki suyla birlikte yaşam mücadelesi veren Tuğçe Akgün, neredeyse iki hafta boyunca komada kalan Akgün, gözlerini yeni bir hayata açtı. Sağlık sorunları ve fiziki yetersizliklere rağmen yaşamaktan vazgeçmeyen Tuğçe, bugün milli bir atlet ve Türkiye Omurilik Felçilileri Derneğinin Başkan yardımcı. Bir anda hayatı değişen 30 yaşındaki milli sporcu yine de hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

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