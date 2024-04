Tuğba Yurt, Radyo D'ye konuk oldu

Haberin Devamı

Senden yeni bir şarkı geldi bu sene biz de çok mutlu olduk. Dünya Hevesi

yepyeni bir parça. 2024’ e yepyeni bir giriş yaptın, geçtiğimiz yıl “Sonsuza Dek”

yayınlanmıştı…

Tuğba Yurt: Son olarak o çıkmıştı, evet Dünya hevesi 15 Mart’ta yayınlandı.

2013 yılında aslında ilk albümünü “Aşk’a Emaneti” yayınlamıştın bir EP’ydi.

Sonrasında pek çok başarılı single yayınladın zaten. Yıllar boyunca

baktığımızda 10 yıldan fazla zaman geçmiş EP’den bu yana… Bu on yılı nasıl

özetleyebilirsin?

Tuğba Yurt: Zaten hep istediğim bir şeydi şarkı söylemek ve sesimi daha fazla

kitlelere duyurmak bu on yılda kat ve kat büyüyerek gitmek, benim için çok büyük bir

keyif, çok büyük bir mutluluk o yüzden gidişattan gayet mutluyum. Yeni şarkılar

çıkarmak ve onları dinleyicilerimle buluşturmak benim için her zaman çok kıymetli

olacak.



Naif bir kadını anlatıyor. Zaten sözleri de çok derin olduğu için şarkının,çok büyük görsellerden ziyade şarkının sözlerine ve müziğine odaklanmasını istedikinsanların.Şarkının her sözünde bir mesaj var diye düşünüyorum. Dünya Heveside zaten şarkının ismi olarak, hepimiz hayatımızın bir döneminde o heveslere kapılıpyaşıyoruz. Kendi içsel huzurumuzu ve dünyamızı fark etmeden. Burada birazcık dahabir aşk hikayesi anlatılıyor, aslında bir kişinin, bir ilişkinin bitişini çok güzel anlatıyor.Hayranlarınla yaşadığın dokunaklı bir an hatırlıyor musun?: Sahnede şarkılarımı söylerken, onların da buna eşlik ediyor olması gözgöze onlarla o şarkıları söylemek sanırım tarif edilemez en güzel mutluluk bu benimiçin.