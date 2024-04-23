Tuğba Yurt, Radyo D'ye konuk oldu

Senden yeni bir şarkı geldi bu sene biz de çok mutlu olduk. Dünya HevesiHarika! 2024’e geldiğimizde yepyeni bir şarkı var az önce bahsettik: “DünyaHevesi.” Biraz bundan ve şarkının klibinden bahsedelim…Tuğba Yurt:
yepyeni bir parça. 2024’ e yepyeni bir giriş yaptın, geçtiğimiz yıl “Sonsuza Dek”
yayınlanmıştı…
Tuğba Yurt: Son olarak o çıkmıştı, evet Dünya hevesi 15 Mart’ta yayınlandı.
2013 yılında aslında ilk albümünü “Aşk’a Emaneti” yayınlamıştın bir EP’ydi.
Sonrasında pek çok başarılı single yayınladın zaten. Yıllar boyunca
baktığımızda 10 yıldan fazla zaman geçmiş EP’den bu yana… Bu on yılı nasıl
özetleyebilirsin?
Tuğba Yurt: Zaten hep istediğim bir şeydi şarkı söylemek ve sesimi daha fazla
kitlelere duyurmak bu on yılda kat ve kat büyüyerek gitmek, benim için çok büyük bir
keyif, çok büyük bir mutluluk o yüzden gidişattan gayet mutluyum. Yeni şarkılar
çıkarmak ve onları dinleyicilerimle buluşturmak benim için her zaman çok kıymetli
olacak.
Naif bir kadını anlatıyor. Zaten sözleri de çok derin olduğu için şarkının,
çok büyük görsellerden ziyade şarkının sözlerine ve müziğine odaklanmasını istedik
insanların.“Dünya Hevesi” şarkısının bir mesajı var mı?Tuğba Yurt:
Şarkının her sözünde bir mesaj var diye düşünüyorum. Dünya Hevesi
de zaten şarkının ismi olarak, hepimiz hayatımızın bir döneminde o heveslere kapılıp
yaşıyoruz. Kendi içsel huzurumuzu ve dünyamızı fark etmeden. Burada birazcık daha
bir aşk hikayesi anlatılıyor, aslında bir kişinin, bir ilişkinin bitişini çok güzel anlatıyor.
Hayranlarınla yaşadığın dokunaklı bir an hatırlıyor musun?Tuğba Yurt
: Sahnede şarkılarımı söylerken, onların da buna eşlik ediyor olması göz
göze onlarla o şarkıları söylemek sanırım tarif edilemez en güzel mutluluk bu benim
için.