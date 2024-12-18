Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Tuğba Yeni biyografisi ve kariyeri!

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Merakla beklenen Survivor 2025 All Star kadrosu açıklandı. Tuğba Yeni Survivor 2025 kadrosunda yer alan isimlerden birisi oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak Survivor All Star’ın kadrosu yayınlanan fragmanla birlikte duyuruldu. Peki, Survivor Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR TUĞBA YENİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milli atlet olan Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. 1995 doğumlu Tuğba Yeni, 29 yaşındadır. Milli atlet unvanına sahip Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak biliniyor.