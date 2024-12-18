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Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Tuğba Yeni biyografisi ve kariyeri!

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#Survivor 2025#Tuğba Yeni#Survivor Tuğba Yeni Kimdir
Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star 2025 yarışmacısı Tuğba Yeni biyografisi ve kariyeri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 17:44

Survivor 2025 All Star sezonu duyuruldu. Yayımlanan duyuru sonrası Survivor’da yarışacak isimler de netlik kazandı. Survivor Tuğba Yeni kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Survivor 2025'te Gönüllüler takımında yer alacak isimlerden biri de Tuğba Yeni oldu. Peki, Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…

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Merakla beklenen Survivor 2025 All Star kadrosu açıklandı. Tuğba Yeni Survivor 2025 kadrosunda yer alan isimlerden birisi oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak Survivor All Star’ın kadrosu yayınlanan fragmanla birlikte duyuruldu. Peki, Survivor Tuğba Yeni kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR TUĞBA YENİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milli atlet olan Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. 1995 doğumlu Tuğba Yeni, 29 yaşındadır. Milli atlet unvanına sahip Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak biliniyor.

 

 

 

 

 

 

 

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