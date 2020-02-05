Tuğba Melis Türk kimdir, Survivor 2020’de yarışacak mı?

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, oyuncu Tuğba Melis Türk ile bir araya geldiklerini ve onun da Survivor 2020’ye dahil olduğunu söyledi. Tuğba Melis Türk’ten ve Acun IlıcalI’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Tuğba Melis Türk kimdir?



Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.



'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Melis Türk, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.