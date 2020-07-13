Tuğba Melis Türk kimdir?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yanı sıra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan T. Melis Türk, Akademi Neo’da oyunculuk dersi de almış, bu anlamda kendisini geliştirmiştir.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ikinci, 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında ise birinci olan T. Melis Türk, ayakkabı ile şapka tutkunu olduğunu ve çileği çok sevdiğini söylüyor.