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Tuba Büyüküstün'ün soyadı Spike Lee'yi zorladı

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#Tuba Büyüküstün#Spike Lee#Nurgül Yeşilçay
Tuba Büyüküstünün soyadı Spike Leeyi zorladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:23

Tuba Büyüküstün, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı. Jüri başkanı Amerikalı yönetmen Spike Lee’nin açılıştaki konuşması sırasında soyadını bir türlü doğru telaffuz edememesi, ünlü oyuncuyu güldürdü.

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HOLLYWOOD STARLARIYLA BİR ARADA

Suudi Arabistan’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali (Red Sea International Film Festival) önceki gün gerçekleşen açılış töreniyle start aldı.

Festivalin açılışına Olivia Wilde, Emily Blunt, Aamir Khan, Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Michelle Yeoh, Michelle Rodriguez, Eva Longoria gibi dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra Türkiye’den Tuba Büyüküstün ve Nurgül Yeşilçay da katıldı.

Tuba Büyüküstünün soyadı Spike Leeyi zorladı

SOYADINI SÖYLEYEMEDİ

Tuba Büyüküstün, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nin jürisinde yer aldı. Jüri başkanı Spike Lee, açılışta yaptığı konuşmada jüri üyelerini anons etti. Ancak Tuba Büyüküstün’ün soyadı, Amerikalı yönetmeni zorladı.

Spike Lee’nin peş peşe yaptığı esprilerle gülme krizine giren ünlü oyuncu, oturduğu yerden adını söyledi. İngiliz oyuncu ve şarkıcı
Minnie Driver da o anlarda Tuba Büyüküstün’ün elini tutarak kahkaha attı.

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Tuba Büyüküstünün soyadı Spike Leeyi zorladı

Onur konuğu

Nurgül Yeşilçay festivale onur konuğu olarak katıldı. Açılış seremonisinde kırmızı elbisesiyle boy gösteren oyuncu, dünya basınına röportaj verdi. Kırmızı halıda Will Smith’in ardından objektiflerin karşısına geçen Yeşilçay, o anları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Şu anda tüm Hollywood burada valla. Yine havalıyız be!”

Tuba Büyüküstünün soyadı Spike Leeyi zorladı

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#Tuba Büyüküstün#Spike Lee#Nurgül Yeşilçay

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