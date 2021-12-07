Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı! 

Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış
oldu. İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen
ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı
zamanda Madame Tussauds stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının
diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.