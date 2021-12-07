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Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı! 

#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds#Sitting
Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’a yeni bir isim katılıyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklara başlandı. 

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Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış
oldu. İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen
ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı
zamanda Madame Tussauds stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının
diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. 

Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı

İlk kez yeni bir teknoloji ile 96 farklı kamera kullanıldı!
Tuba Büyüküstün’ün figürü için öncekilerden farklı olarak ölçü alımında ilk kez yeni bir teknoloji kullanıldı. 360
derece açıdan çekim yapan, 96 tane fotoğraf makinasının kullanıldığı teknoloji ile fotoğraf çekimi ve 3d scan işlemi
gerçekleştirildi. 
Figür yapımı yaklaşık olarak 8 ay sürecek ve yapımı tamamlandıktan sonra 2022 yılında Madame Tussauds
İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.
Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı

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#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds#Sitting

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