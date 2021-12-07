Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı! 

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Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış

oldu. İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen

ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı

zamanda Madame Tussauds stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının

diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.

