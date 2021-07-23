Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması
OGM Pictures'ın dijital platformda yayınlanmak için çektiği 'Another Self' adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Merhabalar,
Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için...Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle...