Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı oyuncuları arasında! Gözler Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanında

Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı oyuncuları arasına katıldı. İzleyiciler sevilen ismin ne zaman dizide yer alacağını merak etmeye başladılar. Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken yeni bölüm özeti ve fotoğrafları izleyicinin beğenisine sunuldu. Yeni bölüm özetinde, ‘Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.’ cümlesi yer alıyor.

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair fotoğraflar izleyicinin beğenisine sunuldu.

İŞTE YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN OYUNCU KADROSUNDA

Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Tuba Büyüküstün, dizi ekibine katıldı. Daha önce Engin Akyürek ile Kara Para Aşk, dizisinde birlikte oynayan Büyüküstün, yıllar sonra tekrar Akyürek'le aynı dizide buluşmuş oldu