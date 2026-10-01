Tuba Büyüküstün: Beren'le rakip değiliz

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TUBA Büyüküstün, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuk oldu. Büyüküstün, röportajda Beren Saat’in şarkısını beğenmesi üzerine hayranlarından gelen yorumun hatırlatılması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oyuncu, yıllardır kendisiyle Beren Saat’in rakip olarak gösterildiğini belirtti ve ekledi:

“Rakip gösteriliyoruz. Beren de ben de bununla ilgili yıllarca hiç konuşmadık. Çünkü hiç öyle bir şey yoktu. Bu sadece magazinin daha fazla takip edilmesi, okunulması adına üretilen bir hikâyeydi. Öyle gösterildi. Ama öyle bir şey yok.”



KIZ NEŞESİ ZAMANLA SÖNÜYOR



Tuba Büyüküstün, ‘Sultana’ filminin kadın dayanışmasına vurgu yapan hikâyesini de anlattı. Oyuncu, kadınların toplumun dayattığı kurallar nedeniyle zamanla kendi neşelerinden uzaklaştığını belirtti:

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“Bir kız çocuğu olarak doğduğun zaman çok kalpten davranan, dans etmeyi seven, başka bir neşesi olan enerji vardır. Ama ‘böyle davranmalı, böyle oturmalı, böyle gülmemeli’lerle beraber o kız neşesi yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Kalp susuyor ve zihne geçiyor.” Filmin de bu dönüşümü anlattığını söyleyen Büyüküstün, “Kalplerini yeniden hatırlayan kadınların birleşmesini anlattık” dedi.

HEPİMİZ AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ

Tuba Büyüküstün, İstanbul Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” dalında ödül alan Esra Dermancıoğlu’nu alkışlamasının da kadın dayanışmasının bir örneği olduğunu söyledi: “Hepimiz kendi yolumuzdayız. Burada meslektaşım aynı şekilde üzerine gecelerce düşündüğü, alın teri döktüğü, uğraştığı ve yarattığı bir şeyle ilgili ödül almış. Bundan daha güzel ne olabilir? Hepimiz aynı geminin içindeyiz.”

ÇOK CANIMI SIKTI

Tuba Büyüküstün’ün ‘Sultana’ filmine ait olduğu öne sürülen bir karesi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Görselin fragmandan alınmadığı ve photoshop’la kıl eklendiği ortaya çıkmıştı. Oyuncu, tartışmanın filmin arkasındaki

emeğin önüne geçmesinin kendisini üzdüğünü söyledi:

“Bütün o emeğin, bir sürü insanın sahne arkasında, sahne önünde bir sürü o çekilen acının, düşünülen, üzerine çaba sarf edilen şeylerin silinip böyle bir şeye indirgenmesi insanın canını sıkıyor.”