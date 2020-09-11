Truman Show filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Truman Show oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Truman Show filmi gençler ile her yaştan insan tarafından en popüler filmler arasındadır. Bizlerde sizin için Truman Show filmi hakkında bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Truman Show Filminin Konusu Nedir?

Truman Burbank, çok güzel bir ada içinde yaşamaktadır. Bir evi, güzel bir işi ve çok sevdiği bir eşi vardır. Fakat Truman haricindeki herkes bunun oyun olduğunu bilmektedir. Truman'ın hayatı gerçek zannettiği stüdyolarda geçmektedir. Truman hayatı otuz yıl boyunca aralık vermeden ve reklam vermeden 24 saat boyunca canlı yayın olarak televizyonlarda yayınlanmaktadır. Truman'ın bütün ailesi tamamen sahtedir.

Çocukluğundan itibaren Truman’a dış dünyanın olmadığı ikna edilmiştir. Okullarında da dikkat edilerek dış dünyanın görülmesine neden olacak meslekler saklanır. Truman sudan korkutulmaya çalıştırılmak amacı ile oyundaki sahte babasının bu hayata devam edemeyeceğini söylediği için kayık içindeyken babasının deniz dibinde boğulması sahnesi yaratılmıştır. Lise yıllarına geldiği zaman oyun gereği karşılaştığı kıza aşık olmuştur fakat bütün oyuncular bu kızdan ayrılmasını istemişlerdir. Kızın adı Lauren'dir ve kızın babası tarafından söylenti olarak Fiji Adasına kaçıp diziden ayrıldığında gerçek adının Sylvia olduğunu ve bütün bu yaşananların bir oyun olduğunu anlatmıştır.

Truman bu zamana kadar hiç bir şeyden şüphe duymamıştır. Fakat babasını sokaktan geçen diğer insanlar arasında görünceye iş değişir. Dizi tamamen bir kurmacadan ibarettir. Ayrıca dizide sahte eşi ile evlilik fotoğraflarında bir yalan olduğunu anladığında tüm gerçeklikleri öğrenmeye başlar. Son olarak Truman dizide 30 yaşına girdiği bölümde dizinin yönetmenine karşı gelmiş ve gerçek dünyaya ulaşmıştır. Dizi heyecan doludur.

Truman Show Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu esrarengiz Truman Show filmi toplamda 1 seridir.

Truman Show Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Film sektörü için çok önemli olan bu filmin oyuncuları da çok önemlidir. Başrollerinde Jim Carrey (Truman Burbank), Laura Linney (Meryl Burbank), Noah Emmerich (Marlon), Natascha McElhone (Lauren/Sylvia), Ed Harris (Yönet) oyuncularından oluşmaktadır.

Truman Show Filmi Yönetmeni Kimdir?

Truman Show filminin yönetmeni Peter Weir’dir.

Truman Show Filmi Yapımcısı Kimdir?

Truman Show filminin yapımcı kadrosu çok başarılıdır. Yapımcı kadrosunda Andrew Niccol, Edward S. Feldman, Scott Rudin ve Adam Schroeder yer almaktadır.

Truman Show Filmi Senaristi Kimdir?

5 Haziran 1998 yılında yayınlanmış olan Truman Show filminin senaryosunu yazan senaristi Andrew Niccol adlı ünlü senaristtir.

Truman Show Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Mutlaka izlenilmesi gereken filmler arasında yer alan truman show filminin verilen oylar neticesinde oluşturulan IMDB puanı 8.1’dir. Her yaştan insan tarafından ilgi gören bir filmdir. Bu film 71. Oscar ödüllerine en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi özgün senaryo dallarında oscar için aday gösterilmiştir. Ancak ödülü kazanamamıştır.

Truman Show Filmi Bütçesi Ne Kadardır?

Truman show filminin bütçesi 60 Milyon $ olarak belirlenmiştir.

Truman Show Filmi Hasılatı Ne Kadardır?

Truman show filminin hasılatı ise yaklaşık olarak 264,118,201 $ olarak belirlenmiştir. Truman Show filminin Amerika Birleşik Devletleri'nde 125,618,201 $ hasılatı olmuştur. Uluslararası olarak ise yaklaşık 138,500,000 $ hasılatı vardır. Böylece ikisi birlikte toplam kazancı 264,118,201 $ hasılata ulaşmıştır. Truman show filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdiği ilk hafta sonu yaklaşık olarak 31,542,121 $ gelir elde ettiği bilinmektedir.