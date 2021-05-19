MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTRT’den ses getirecek yeni kanal!
GeriTelevizyon TRT’den ses getirecek yeni kanal! 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 19.05.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

TRT’den ses getirecek yeni kanal! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT’den ses getirecek yeni kanal! 

TRT tarafından yeni bir kanal daha kuruluyor. Yeni kanalın ismi bugün açıklanıyor. 

TRT tarafından kurulan yeni kanalın ismi, logosu ve tüm detayları bugün düzenlenecek tanıtım programında belli oluyor. Kurulan yeni kanalın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayın hayatına başlayacağı yer alan bilgiler arasında.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım programında spor camiasından önemli isimlerin de yer alması bekleniyor.

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi