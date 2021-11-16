TRT yayın akışında bugün neler var? 16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı yaşanıyor. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Karadağ'a konuk olacak, karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmanın geç bir saate yaşanacak olması nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ekrana gelecek.
16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı
06:00Şampiyon
09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00Bizim Köyün Kızları
16:45Seksenler (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55İddiaların Aksine
20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
22:452022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)
00:45Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:40Bizim Köyün Kızları