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TRT yayın akışında bugün neler var? 16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı

#TRT#TRT Yayın Akışı#TRT 1 Yayın Akışı
TRT yayın akışında bugün neler var 16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı, milli maç nedeniyle günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Öte yandan kanalın salı günü dizisi Masumlar Apartmanı'nın da bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, TRT yayın akışında bugün neler var? Mili maç saat kaçta yayınlanacak? Masumlar Apartmanı yeni bölümü ekrana gelecek mi? İşte 16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı

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TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı yaşanıyor.  A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Karadağ'a konuk olacak, karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmanın geç bir saate yaşanacak olması nedeniyle Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü ekrana gelecek. 

16 Kasım tarihli TRT 1 yayın akışı

06:00Şampiyon

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00Bizim Köyün Kızları

16:45Seksenler (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55İddiaların Aksine

20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

22:452022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Karadağ-Türkiye" (Canlı)

00:45Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

03:40Bizim Köyün Kızları

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#TRT#TRT Yayın Akışı#TRT 1 Yayın Akışı

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