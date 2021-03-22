Teşkilat 3. son bölümde 'Şirket'in kapısı aralandı... İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 3. son bölüm 21 Mart Pazar akşamı TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluştu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde Zehra’dan yardım alan Serdar'ın kurduğu tuzağın işe yaraması ile 'Şirket'e bir adım daha yaklaşması dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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