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Televizyon
Haber Giriş: 03.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

TRT dizisine büyük ilgi

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TRT dizisine büyük ilgi

Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı Ramazan ayının başında  TRT 1 ekranlarında yayına giren ‘MAVERA’ dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü.

Dizi, Eli kılıç tutan Türkistanlı bir derviş olan Hoca Ahmed Yesevi’nin; piri Yusuf Hemedani tarafından, o dönemin yozlaşmış kenti Bağdat’a gönderilmesinin ardından, Bağdat’taki Arabi, Farsi birçok millete, temiz ve duru bir Müslümanlık anlayışını yerleştirmeye çalışmasını anlatıyor.

Hoca Ahmed Yesevi gittiği Bağdat şehrinde bir yandan günlük hayatta ne yapılması gerektiğini anlatırken bir yandan da Haşhaşilerin büyük planına engel olmaya çalışıyor. Bazen Haşhaşilerin karşısında kılıcını çekerken bazen de ‘hikmet’ denilen tasavvufi manzumelerle halka onların bilmediklerini anlatıyor. Hem savaşçı hem de derviş olan Alperenleri göndererek, Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan Hoca Ahmed Yesevi; tarihteki ilk Alperen olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Hoca Ahmed Yesevi’yi Korel Cezayirli canlandırırken, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Hasan Küçükçetin, Sinan Tuzcu, Mehmet Korhan Fırat ve Zara gibi yıldız oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor.

 

 

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