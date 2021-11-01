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TRT Çocuk Yenilendi!

#TRT Çocuk#TRT Genel Müdürü Sobacı#Trt
TRT Çocuk Yenilendi

TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor. Büyük değişimin yaşandığı TRT Çocuk’ta ayrıca sevilen 10 yapımın yeni bölümleri de bugünden itibaren ekrana gelecek.

 

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TRT Çocuk, yenilenen yüzü ve yepyeni içerikleriyle 13’üncü yaşını kutluyor. Yayın hayatına başladığı 1 Kasım 2008 tarihinden bu yana birbirinden farklı içeriklerle çizgi film yelpazesini genişletmeye ve var olan içeriklerine yeni bölümler eklemeye devam eden kanal, artık yenilenen ekran tasarımı ve logosuyla ekrana gelecek.

 Pedagojik denetimden geçirilen içerikleri, mobil oyun ve uygulamaları, beyaz perdedeki başarısı, sosyal medyadaki gücü ve küçük okurların ellerinden düşürmediği dergisiyle daima çocukların sevgisini kazanan kanal, bugünden itibaren değişen yeni logosu ve çizgi filmlerinin yeni bölümlerini izleyicinin beğenisine sunuyor.

Çocuklara müjdeli haberi TRT Genel Müdürü Sobacı verdi
Çocukların yüzünü güldürecek müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Yediden yetmişe herkesin sevdiği içerikleri, dergisi, kitapları, lisanslı ürünleri, mobil oyunları ve uygulamaları ile TRT'nin en değerli markalarından birisi olan TRT Çocuk, 13'üncü yaşına yeni logosu, yeni görselleri ve yepyeni bölümlerle giriyor” ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk Yenilendi


Sayısız yeni bölümler çocuklarla buluşuyor
TRT Çocuk 13’üncü yaşında bugünden itibaren sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getirecek. “Z Takımı”, “Bulmaca Kulesi”, “Aslan”, “Doru”, “Pırıl”, “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, “Maysa ve Bulut”, “Elif ve Arkadaşları”, “Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga” ve “Erdem” isimli çizgi filmler yeni serüvenleriyle TRT Çocuk ekranında minik izleyicileriyle buluşacak.

 TRT Çocuk izleyicileri, “Z Takımı”nın portal yolculuğundan uzayda aşçılık maceralarına, satranç turnuvalarından futbol maçlarına kadar çıktığı her serüvende kahramanlara eşlik edecek. Çocuklar ve ebeveynler tarafından ilgiyle takip edilen kanal, Ege ile Gaga çizgi filminin devamı niteliğinde hazırlanan “Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga”yı ekrana getirecek.

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 Kitapların macera dolu dünyasına adım atan “Erdem”in hikâyesinde ise Erdem, Ördek ve Zepi yıldızlar arası seyahatlerden denizlerin en dibine, en doğudan en batıya giderek her bölüm bambaşka bir serüvene koşacaklar. Sevilen kahramanların yeni maceraları bugünden itibaren çocuklarla buluşacak.

 TRT Çocuk’un yeni kimliğinin oluşturulma süreci

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13’üncü yaşına yenilenen yüzüyle giren Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, yenilediği ekran tasarımının hazırlık sürecinde çocukların mutluluğunu önceledi ve mutluluğu en iyi şekilde betimleyecek alternatifler oluşturarak uzun çalışmalar sonucu yeni logosunu geliştirdi.

 Tüm çocukların penceresinden bakabilmek için yaş grupları kendine özgü ilgi, merak, ihtiyaç ve pedagojik gelişim düzeylerine göre belirlendi ve renk paletleri dahil tüm detaylar üç gruba ayrıldı. Kimlik oluşturulurken ‘arkadaş ol’, ‘gelişimi destekle’ ve ‘harekete geç’ mottoları benimsendi. Temel eğitim, sanat, fantastik, bilim ve teknoloji, spor, müzik, macera, oyun, deney, keşif, komedi, doğa ve tarih alanları için ayrı ayrı düzenlenen çalışmalar bugün itibarıyla TRT Çocuk ekranında yerini aldı.

 

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#TRT Çocuk#TRT Genel Müdürü Sobacı#Trt

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