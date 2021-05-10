TRT 1 yayın akışında Acemi Anneler dizisi neden yok, bitti mi? Dikkat çeken detaylar

Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk’ün yer aldığı Acemi Anneler hafta içi her gün TRT 1’de saat hafta içi her gün 14.45'te izleyicilerinin karşısına çıkıyordu. Adında değişikliğe giderek sadece "Anneler" adını alan dizison olarak 145.bölümü ile ekranlara gelmişti. Cuma günü yayınlanan bölüm sonrasında fragmanı yayınlanmayan diziye bu haftaki yayın akışında da yer verilmedi. Anneler dizisinin yeni bölümleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak bazı dizi setlerinde çıkan korona vakaları nedeniyle çekimlere bir hafta ara verilmişti. Yayın akışına göre, Acemi Anneler dizisi bu hafta boyu ekranlarda olmayacak.

ANNELER DİZİSİNİN KONUSU

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil’e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil’in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil’e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren’in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda’nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır. Anneler’in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.

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